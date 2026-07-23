De Jong confirma el temor del Barça con rotura de ligamento en la rodilla

Archivo - Frenkie De Jong - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong tiene una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha por lo que podría estar bastantes semanas de baja y se perderá el inicio de la temporada 2026/27, tras terminar con problemas el Mundial.

"Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas", dice el parte médico.

El neerlandés terminó tocado el reciente Mundial y se incorporó antes de tiempo a la pretemporada azulgrana para evaluar una posible lesión que marcaba la actualidad del Barça. El conjunto azulgrana confirmó los malos presagios y Hansi Flick no podrá contar con una de sus piezas clave en el centro del campo junto a Pedri.

El neerlandés jugó con molestias el Mundial, incluso con un vendaje los últimos partidos, y terminó sufriendo una lesión que, de momento, descarta pasar por quirófano. El tiempo de baja de De Jong, quien viene padeciendo bastantes problemas físicos los dos últimos años, dependerá de su evolución, pero apunta a una baja de larga duración que Flick tendrá que gestionar.

Pese a la mala noticia, y aún con opción de ir al mercado, el técnico alemán cuenta con muchos centrocampistas, además de lo que pueda salir de La Masía, como el propio Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, e incluso Eric García y Andreas Christensen.