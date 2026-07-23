De Jong confirma el temor del FC Barcelona con una rotura de ligamento en la rodilla

Archivo - Frenkie De Jong - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong tiene una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha por lo que podría estar bastantes semanas de baja y se perderá el inicio de la temporada 2026/27, tras terminar con problemas el Mundial.

"Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas", dice el parte médico.

El neerlandés terminó tocado el reciente Mundial y se incorporó antes de tiempo a la pretemporada azulgrana para evaluar una posible lesión que marcaba la actualidad del Barça. El conjunto azulgrana confirmó los malos presagios y Hansi Flick no podrá contar con una de sus piezas clave en el centro del campo junto a Pedri.

El neerlandés jugó con molestias el Mundial, incluso con un vendaje los últimos partidos, y terminó sufriendo una lesión que, de momento, descarta pasar por quirófano. El tiempo de baja de De Jong, quien viene padeciendo bastantes problemas físicos los dos últimos años, dependerá de su evolución, pero apunta a una baja de larga duración que Flick tendrá que gestionar.

Pese a la mala noticia, y aún con opción de ir al mercado, el técnico alemán cuenta con muchos centrocampistas, además de lo que pueda salir de La Masía, como el propio Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Marc Bernal, e incluso Eric García y Andreas Christensen.

El propio De Jong quiso dar su versión de la lesión, ante las dudas de si forzó en exceso o si pudo evitarse, y lamentó lo que se ha "especulado" y que haya gente que haya "cuestionado" su "compromiso". "El fútbol lo es todo para mí y siempre lo he dado todo para el Barcelona y para mi país y por eso quiero compartir lo que ha sucedido", escribió en sus redes sociales.

"Durante el Mundial me lesiono la rodilla. Después de las primeras exploraciones, los doctores me dijeron que era una lesión pequeña y que no iría a peor si continuaba jugando. El único reto era jugar con un poco de dolor, pero a lo largo de mi carrera he hecho todo lo que haya sido necesarios para ayudar al equipo, a mi club y a mi país", explica.

De Jong volvió a Barcelona y confirmó una lesión mayor de lo esperado que, "por suerte", no necesita "operación", centrado ya en "volver lo antes posible". "Cada día trabajo para estar en la mejor forma. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo de forma muy seria. Pero, a veces, hay cosas que no puedes controlar y esta lesión es una de ellas", confiesa.

"Jugar para el Barcelona y para la selección me hace sentir increíblemente orgulloso y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Continuaré dándolo todo por el escudo, mis compañeros y los seguidores. Hay todavía muchos momentos por delante y retos que quiero que consigamos juntos. Gracias a todos por el apoyo. No puedo esperar para estar de vuelta", termina.