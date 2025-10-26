De Jong: "Exageran mucho lo que ha dicho Lamine"

El neerlandés no cree que perjudiquen a su equipo las declaraciones del '10' en un contexto de "broma"

"Hemos fallado demasiado, tenemos que mejorar"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong valoró como un poco "exagerada" la reacción de los jugadores del Real Madrid contra Lamine Yamal y confesó que su equipo falló "demasiado" en el Clásico de este domingo, superados (2-1) por el conjunto blanco, por lo que tienen que trabajar para "mejorar mucho".

"Siempre hay errores, si no, no hay goles. La primera parte en general no hemos estado tan finos con la pelota, había espacios creo. Hemos fallado demasiado y ahí el Madrid te genera mucho peligro. La segunda hemos estado mejor pero nos faltó generar ocasiones", dijo en zona mixta en el Santiago Bernabéu.

De Jong fue preguntado por cómo se fueron varios jugadores del Madrid a por Lamine después del partido, para echarle en cara sus declaraciones días antes sobre el Madrid. "La situación de la banda no la he visto y después del partido veo a jugadores del Madrid corriendo a Lamine. Me parece un poco exagerado pero si lo quieren hacer, lo hacen", afirmó sobre un tenso final.

"Tampoco ha dicho mucho creo. Ha estado ahí, en la Kings League, que van un poco de broma, y había otra gente que habían hecho las declaraciones y enfocan a él. Él no ha dicho mucho, me parece que exageran mucho lo que ha dicho", añadió, tajante con un "no" sobre si cree que perjudicaron al Barça las declaraciones del '10'.

Además, el jugador neerlandés fue preguntado por las bajas de su equipo y por el nivel físico. "No hay excusas, hemos tenido ocasiones, la segunda parte hemos competido, pero nos faltó generar mucho peligro. Si tienes bajas afecta, pero no solo nosotros tenemos bajas. Claro que queremos mejorar. Yo creo que no debemos hablar demasiado de la temporada pasada, porque eso ya es pasado", dijo.

"Te qudas atrás. Tenemos que mejorar mucho, lo sabemos, estar serios en todos los partidos para tener las rutinas de siempre. Queda mucha Liga. Estamos bien físicamente. Yo me siento bien y creo que el equipo está bien, tenemos energía, no es que físicamente estemos mal. Han pasado muchas cosas, el árbitro ha comunicado bien, se ha portado bien y no he visto las jugadas repetidas", terminó, valorando también la actuación arbitral.