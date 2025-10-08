De Jong: "Es que extraño que vayamos a jugar en Estados Unidos"

El jugador del FC Barcelona cree que "no es bueno" para los futbolistas y que "es injusto" para la competición

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) - El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong discrepó con que su equipo vaya a jugar en Miami (Estados Unidos) el partido de LaLiga EA Sports contra el Villarreal el 20 de diciembre, porque "no es bueno para los futbolistas" y ve conflicto con la competición.

"Entiendo al club, porque pueden sacar provecho de ello y expandir la marca a nivel mundial. Pero no es bueno para los jugadores. Nos quejamos del calendario de partidos y de los largos viajes", dijo este miércoles, cuando se hizo oficial que el Barça jugará en Estados Unidos la jornada 17 de Liga.

De Jong fue preguntado por el tema de Miami en rueda de prensa. "Pero también creo que es injusto desde el punto de vista competitivo, porque ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral. Entendería que otros clubes no estuvieran contentos con eso", añadió en declaraciones que recoge De Telegraaf.

El neerlandés confesó que será "extraño" jugar en Estados Unidos. "Es extraño que vayamos a jugar la liga española en Estados Unidos. Al menos, eso es lo que pienso. ¿Nos escucharán? No lo creo, porque vamos a jugar allí", dijo en una intervención que compartió junto al seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman.

El exjugador y entrenador del FC Barcelona también criticó la decisión. "No tiene sentido. Frenkie da una muy buena explicación. El Villarreal siempre es un partido difícil fuera de casa para el FC Barcelona, y ahora lo juegas en campo neutral, donde al final habrá más aficionados del Barcelona que del Villarreal en las gradas. Eso no es deportividad", afirmó el técnico.