De Jong: "Lo hemos intentado todo y no ha sido suficiente"

Frenkie de Jong of FC Barcelona in action during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong ha asegurado que lo han intentado "todo" en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (1-2) para intentar remontar la eliminatoria y "no ha sido suficiente", y cree que "la suerte no ha estado" de su lado, aunque confía en que serán "más fuertes" el próximo curso.

"Es la sensación que tenemos nosotros también, que hemos sido superiores, que hemos dominado los dos partidos, aunque hemos jugado mucho tiempo con uno menos en los dos partidos. La suerte no ha caído de nuestro lado", señaló en zona mixta tras el encuentro en el Riyadh Air Metropolitano.

En este sentido, el neerlandés confesó que sienten que han peleado con todo en contra. "Un poco sí. Lo hemos intentado todo, hemos dado muy buen nivel en los dos partidos, pero al final no ha sido suficiente. Queremos mejorar, eso sí, pero tenemos la sensación de que la suerte no ha estado con nosotros", apuntó.

Además, reconoció que se sienten perjudicados por el arbitraje en esta eliminatoria. "En el primer partido seguro que sí", dijo. "Hubo un par de acciones dudosas hoy, no las he visto todas, pero en la ida sí; la acción que marca el partido es la de Pubill con la mano, que es expulsión y penalti y hubiese cambiado toda la eliminatoria", manifestó.

A pesar de la eliminación, De Jong confía en el el futuro del equipo. "En estos dos últimos años estamos demostrando que somos un equipo con mucha calidad, que domina los partidos, que gana títulos; ganamos títulos el año pasado, este año la Supercopa, todavía queda LaLiga. En Champions hemos competido muy bien, estamos cerca y tenemos un equipo joven, con mucha calidad, que ya compite por todo y tenemos que seguir así, creciendo", indicó.

"Si seguimos así, con el equipo que tenemos, con el talento que hay y con la idea que tenemos, que todos estamos convencidos de eso, en un momento tiene que caer de nuestro lado", expresó. "Los jóvenes ya están dando un nivel espectacular. Tenemos que seguir así, todavía hay margen para mejorar en el equipo. Vamos a dar todo para mejorar y ser más fuertes incluso el año que viene. El futuro es muy positivo, hay mucha ilusión en el equipo, la conexión con los aficionados está muy bien. Hay futuro", continuó.

Por último, invitó a centrarse en atar el título de LaLiga EA Sports. "LaLiga es muy importante. En una liga, si juegas todo un año, normalmente gana el mejor equipo. Queremos ganarla porque es un título importantísimo", finalizó.