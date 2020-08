De Jong: "Hemos tenido más tiempo para preparar el partido, pero el Nápoles tiene más ritmo"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona, Frenkie de Jong, recordó que han tenido "más tiempo" que el Nápoles para preparar tranquilamente el partido de vuelta de este sábado en el Camp Nou de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero que el equipo italiano también puede tener a su favor el tener "más ritmo" competitivo por haber jugado hasta el pasado fin de semana su liga.

"Es cierto que hemos tenido mas tiempo para preparar el partido, pero ellos tendrán más ritmo constante de competición porque no hemos jugador desde el último partido de Liga (19 julio)", señaló De Jong este martes en una entrevista en directo con los medios oficiales del club, donde recordó que durante la temporada normalmente tienen "dos o tres días" para preparar un encuentro y ahora han tenido "un par de semanas".

El internacional indicó que se encuentra "muy bien" tras sufrir una lesión muscular al poco de reanudarse LaLiga Santander y tener algunos minutos en los dos últimos partidos. "Me he recuperado bien de la lesión y me siento muy bien. Tendré que ir viendo las sensaciones, pero me siento bien. La preparación que he seguido ha sido muy positivo y me siento en forma para jugar contra el Nápoles", confesó.

Ahora, se encuentra "motivado" para jugar un torneo "muy especial" como es la Champions, donde parten con el 1-1 de la ida en San Paolo ante el Nápoles tras "un partido difícil" donde su rival fue "bastante defensivo, con muchos jugadores por detrás de la pelota".

"No fue nuestro mejor resultado, pero tenemos la esperanza de que vamos a hacerlo mejor ahora. El Nápoles es rival de mucha calidad, con jugadores de mucha calidad y muy disciplinados, así que será un partido difícil, pero todos los de la Champions lo son y debemos pasar a la siguiente ronda", subrayó el blaugrana.

De Jong no esconde que "desde luego se notará" las bajas por sanción de Sergio Busquets y Arturo Vidal porque "son jugadores fundamentales", pero recordó que en el equipo toda la plantilla cuenta "con mucha calidad" para suplirle. También saben que vivirán "una situación un tanto extraña" por jugar en el Camp Nou a puerta cerrada porque "en la Champions especialmente se nota mucho el apoyo de la afición".

Sobre el formato de 'Final a 8' a partido único, opinó que provoca que sólo sean "cuatro partidos" los que necesiten para ganar el trofeo. "Cada uno será decisivo, pero desde luego que aumenta la dificultad porque a un sólo partido los equipos, digamos pequeños, tienen más oportunidad para sorprender y creo que les beneficia", admitió.