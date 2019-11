De Jong: "No me arrepiento de haber venido al Barça, estoy contento aquí"

Publicado 26/11/2019 16:22:21 CET

Sobre el juego del equipo: "Podemos jugar mejor, ojalá se vea esa mejora ante el Dortmund"

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Frenkie De Jong ha asegurado este martes que no se arrepiente de haber firmado por el club blaugrana pese a un inicio de temporada en el que, pese a que los resultados no son del todo malos y son líderes en Liga y Liga de Campeones, el juego del equipo está bastante por debajo de lo deseado.

"No me arrepiento de haber firmado por el Barça. Estoy muy contento de estar aquí, claro que podemos jugar mejor y lo sabemos, estamos trabajando muy fuerte para mejorar nuestro fútbol. Ojalá que mañana se vea esa mejora", manifestó en rueda de prensa.

El Barça juega este miércoles ante el Borussia Dortmund en el Camp Nou, en la penúltima jornada de una fase de grupos de la 'Champions' que pueden dejar sentenciada. "Sabemos que es muy importante este partido, si ganamos nos clasificamos y seremos primeros. Es muy importante para nosotros poder clasificarnos para la siguiente fase", reconoció.

Intentará lograr ese reto ayudando al equipo no sólo a ganar, sino a jugar bien, consciente de que no se está desplegando el mejor fútbol, ni el más vistoso. "Disfruto mucho jugando aquí, tenemos un equipo increíble con algunos de los mejores jugadores del mundo. Podemos jugar mejor de lo que lo hacemos, pero vamos primeros de grupo en la 'Champions', en el grupo más complicado. Pero sí, se puede hacer mejor", reconoció.

"Sabemos en qué podemos mejorar. Hemos hablado mucho, entrenado mucho, no hay ningún partido en que no puedas decir que no te hayas equivocado. Pero ya lo he dicho, estoy seguro de que podemos mejorar muchísimo y no estamos tan mal como la gente dice. Mañana creo que jugaremos bien y ganaremos", sentenció al respecto.

A nivel personal, cree que es difícil señalar una única cosa en la que haya mejorado desde que llegó al Barça. "Cuando llegas a un club nuevo aprendes de los jugadores, entrenadores, equipo en general. Intento aprender y añadir ese conocimiento a mi juego para poder mejorar. Y me gusta que sea así, que esté jugando muchos minutos. Me siento muy bien y no necesito descansar", comentó.

De Jong, que apuntó a Sergio Busquets como el jugador del vestuario que más le está ayudando en estos primeros meses como blaugrana, tiene claro que el siguiente Balón de Oro debe ser otro compañero. "Para mí, creo y lo he dicho muchas veces, Messi es el mejor del mundo. Así que creo que Messi tiene que ganarlo. Ha hecho una temporada fantástica, es uno de los mejores de la historia y el mejor ahora sin duda", recalcó.