El jugador portugués João Cancelo fichará por el Barça y será presentado este martes tras superar el lunes las pruebas médicas - FCB

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador portugués João Cancelo ha superado este lunes las pruebas médicas obligatorias con el FC Barcelona antes de firmar este martes su nuevo contrato y ser presentado de nuevo, al ser su segunda etapa en el Spotify Camp Nou, como jugador blaugrana.

"João Cancelo pasa la revisión médica El jugador portugués ha superado las habituales pruebas físicas, a falta de la firma de este martes que le convertirá en nuevo jugador blaugrana", anunció el club en un comunicado.

Cancelo, procedente del Al Hilal Saudi FC, ha llegado este lunes al mediodía a Barcelona para superar por la tarde las correspondientes pruebas médicas y físicas en el Hospital de Barcelona.

El acto de firma está previsto para este martes a las 13.00 horas, en el despacho del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y posteriormente, a partir de las 13.30 horas, el jugador atenderá a los medios en la Sala Comercial.

Desde Arabia Saudí, entre la semifinal y la final de la Supercopa de España conquistada sobre el Real Madrid, el director de fútbol blaugrana, Deco, incidió en que se trataba de una oportunidad de mercado "difícil de repetir" y destacó la predisposición del jugador, que no estaba inscrito en el Al-Hilal de Arabia Saudí y que ya fue blaugrana cuando el Manchester City le cedió en la temporada 2023/24.