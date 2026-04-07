João Cancelo: "Lo perfecto sería sacar un buen resultado y casi sentenciar la eliminatoria"

Joao Cancelo of FC Barcelona, attends his press conference during the training day of FC Barcelona ahead the UEFA Champions League 2025/26, Quarter-finals First Leg, football match against Atletico de Madrid at Ciudad Esportiva Joan Gamper on April 07, 20 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona João Cancelo tiene claro que "lo perfecto" sería salir del Spotify Camp Nou este miércoles tras la disputa de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid con "un buen resultado" o incluso "casi sentenciar la eliminatoria", mientras que celebró estar a las órdenes de un técnico como Hansi Flick, al que ve "diferente" porque ha metido en el equipo "la dinámica de agresividad".

"Es un partido muy importante. Sabemos que después tenemos que ir al Metropolitano a jugar, que es un campo muy complicado para todos los equipos de Europa, no sólo para nosotros. Lo perfecto es sacar un buen resultado mañana y casi sentenciar la eliminatoria, pero tenemos que estar preparados para todo", manifestó Cancelo en la rueda de prensa previa al encuentro.

Este enfrentamiento frente al cuadro de Diego Pablo Simeone será el quinto de la temporada y el segundo consecutivo tras el del pasado sábado en el Riyadh Air Metropolitano (1-2). "Es un equipo muy intenso, muy agresivo, con jugadores individualmente muy buenos, con mucho talento. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, controlarlo como hemos hecho en el último e intentar ganar porque es una competición muy importante para nosotros", apuntó.

El lateral del Barça ensalzó la figura del técnico alemán Hansi Flick. "He tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores en toda mi carrera y Hansi es uno de esos. Es muy buena persona, está muy cerca de los jugadores y hace que los jugadores en el campo vayan a buscar eso porque ha metido en el equipo la dinámica de agresividad. Eso le hace un entrenador diferente a los demás", sentenció.

"Con la presión alta asumimos mucho riesgo en el juego, pero yo creo que siempre ha sido la cultura del Barça, la presión alta, el control del partido. Yo me identifico con esos valores y Flick, al final, ha metido un poco la dinámica alemana, que es la intensidad, siempre saltar al hombre más cerca del balón. Es una dinámica diferente que te cuesta un poco adaptarte, pero al final después es mejor porque tienes el control del partido", indicó.

En su primera época como jugador 'culer', Cancelo tuvo como técnico a Xavi Hernández al que le está "muy agradecido" porque le ayudó "muchísimo". "Le veía mucho jugando y para mí era un jugador que me gustaba mucho", admitió. "Con Hansi es diferente, pero no es que sea mejor o peor, creo que los dos son grandes entrenadores. Hansi quizás un poco con más experiencia porque tiene una carrera más larga como entrenador. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas", subrayó.

ELOGIOS A YAMAL Y RAPHINHA

Sobre Lamine Yamal, el portugués no duda en que está "en el 'top 3'" de jugadores con más talento actualmente. "No hace falta decir nada. Para mí es un honor poder trabajar con él, verle todos los días en el entreno, porque realmente es un jugador que es bueno tenerlo de nuestro lado", explicó.

El que no podrá ayudarles es el lesionado Raphinha, "uno de los líderes" del vestuario porque "es la energía del equipo". "Al final lo ven en el campo, está en el minuto 90 haciendo esprints para presionar el portero. Claro que está afectado porque sabe lo importante que es para nosotros, pero tenemos que estar preparados porque al final somos el Barça y todos tenemos que estar preparados para jugar", demandó el defensa.

Finalmente, preguntado por su continuidad en el Barça una vez finalizada la presente campaña al estar cedido por el Al-Hilal, reconoció tener claro qué quiere para la próxima temporada, pero no lo va a decir todavía. "Lo que quiero es intentar y continuar ayudando al Barça a llegar donde se merece, mantenernos en esta competición, intentar ganar la Liga. Eso es ahora es lo más importante, mi futuro ahora no me interesa", confesó.

"Tengo contrato con el Al-Hilal, pero siempre hay opciones. Vamos a ver lo que pasa en el final de temporada porque el fútbol cambia en un momento, yo sé bien de eso. Al inicio, cuando llegué, no estaban teniendo esa conversación, estaban con dudas, diciendo que no quería que me quedara, que ya estaba acabado. El fútbol es así, voy a seguir trabajando como estoy haciendo yo y todos mis compañeros y ya veremos", puntualizó.