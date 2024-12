Jordan Díaz: "Cuando salí al calentamiento de la final en París y llovía, dije 'no me jodas'"

Archivo - Jordan Alejandro Diaz Fortun of Spain reacts during Men's Triple Jump Final of the Athletics on Stade de France during the Paris 2024 Olympics Games on August 9, 2024 in Paris, France.

Archivo - Jordan Alejandro Diaz Fortun of Spain reacts during Men's Triple Jump Final of the Athletics on Stade de France during the Paris 2024 Olympics Games on August 9, 2024 in Paris, France. - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El saltador español Jordan Díaz, campeón olímpico en Paris 2024, admite que su temor al salir a calentar antes de la final olímpica y ver que estaba lloviendo porque la lluvia les influye "mucho" a la hora de saltar y "a nivel de confianza", y que, pese a sus grandes resultados de este año, con el oro europeo también, su objetivo "no es ganar" sino "siempre" superarse a sí mismo.

"Recuerdo que cuando salí de la presentación y vi que estaba lloviendo, me quedé diciendo 'no me jodas', es lo que más recuerdo de la final. La lluvia nos influye mucho. Cuando estás corriendo y estás concentrado, estás acostumbrado a que simplemente te dé aire, y cuando te empieza a caer lluvia te sientes extraño. Además, con la lluvia te puedes resbalar y la tabla se complica", explicó el campeón olímpico de triple salto en declaraciones a Europa Press durante la entrega de Premios Silvestre.

Díaz recalcó que la lluvia afecta "al nivel de confianza" del atleta. "Cada vez que llueve siempre hay un atleta que le pasa algo, y eso ya lo tienes en la cabeza, por eso la competición es tan jodida y complicada cuando llueve. Menos mal que dejó de llover. Cuando escampó dije '¡gracias a Dios!'", agregó.

El hispano-cubano confesó que es de lo único que se acuerda de los concursos de los Juegos Olímpicos y el Europeo, ya que no ve sus saltos porque no le gusta verse competir, pese a ello, reconoce ambos, que le valieron el oro, son "increíbles".

Jordan Díaz tiene claro que ha sido "un año superespecial", entre otros motivos porque ha podido "empezar a competir por España", que era el "deseo" que tenía desde que llegó a España. "No empecé mal, la primera competición fue el Campeonato de Europa y fue también la primera competición en la que salté más de 18 metros. Es increíble estar en ese grupo tan selecto de ocho saltadores. Y los Juegos Olímpicos eran mi sueño desde niño", apuntó.

El campeón europeo no esperaba saltar por encima de los 18 metros como hizo en Roma donde se fue hasta 18,18, tercera mejor marca de la historia. "Creo que fue por como estaba la competición. Ya desde la previa estaba caliente, y eso hizo que tanto Pichardo como yo sacáramos un plus. Éramos los dos que nos estábamos jugando el oro y los únicos con una marca por encima de los 18, pero ni en sueños pensé que iba a saltar por encima de esa barrera. Ocurre en competiciones que no se hace viento o en las que te toca un día espectacular", advirtió.

"Mi objetivo no es ganar, es superarme siempre. Me pueden ganar, pero si supero mi marca sé que estoy haciendo las cosas bastante bien. Yo no me obsesiono con ninguna competición, hasta el final de los Juegos Olímpicos, muchas personas me ponían favorito por el Europeo, pero yo siempre dije que me conformaba con la medalla. Siempre voy perfil bajo", afirmó Jordan Díaz sobre como afronta las competiciones.

EL POTENCIAL DE CUBA EN SALTOS

En cuanto a su rivalidad con Pedro Pablo Pichardo, el campeón olímpico considera que es un rival "espectacular". "No se puede negar que es un saltador increíble, tiene una técnica muy buena, y al final, esta rivalidad nos hace mejores a los dos", dijo.

Sobre sus posibilidades de batir el récord del mundo, Díaz tiene claro que su objetivo siempre es "obtener medallas". "El récord del mundo puede aparecer en cualquier competición, incluso en un 'meeting' menor. El tema es estar ahí en las grandes, con todos los 'monstruos' y las 'bestias' de este deporte", señaló.

Por último, el saltado de origen cubano analizó los motivos por los que Cuba es cuna de tan buenos saltadores. "Una clave es la fuerza que tenemos de con pocos recursos conseguir cosas muy grandes. Además, somos una sociedad con ganas de superarse, por eso hay atletas que cambian de nacionalidad y se van a otro país a mejorar su vida", detalló.

"Cuando te dan la libertad de poder hacer exactamente lo que quieres, ahí es donde sale el verdadero gen cubano. Cuba tiene resultados en el deporte increíbles históricamente, si tuviéramos un poder económico normal con ayudas, sería un país puntero en deporte", concluyó el plusmarquista español de triple salto.