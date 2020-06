Jordán: "El más preparado mentalmente tendrá las de ganar"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Joan Jordán explicó que la fortaleza mental puede ser clave en el regreso de LaLiga Santander, a partir de la próxima semana con el derbi ante el Betis, ya que serán muchos partidos y situaciones complicadas, confiando eso sí en su equipo.

"Cada partido es un mundo, en casa y fuera... Va a ser una liga de once partidos, difícil pero ilusionante y bonita. Incluso el que esté más fuerte mentalmente y no decaiga va a tener mucho ganado. Hemos pasado dos meses duros, la gente vuelve con ilusión y porque tengas un día una derrota inesperada o alguna situación en contra no te puedes quedar ahí, porque a los tres días vuelves a jugar y tienes que ganar. En esas cinco semanas, el más preparado mentalmente y confío mucho en mi equipo, va a tener las de ganar", dijo este jueves en una entrevista en SFC Radio.

Jordán reconoció que la ausencia de afición es también una incógnita, aunque sin duda prefiere jugar en el Pizjuán y hacerse notar en casa, mientras que valoró su rendimiento en su primer año en el Sevilla. "Sabía que venía a un club muy grande, con unas expectativas enormes y una afición detrás espectacular", dijo.

"Es uno de los clubes más grandes de Europa y era una oportunidad única para mí. Tenía mucha ilusión y he disfrutado muchísimo. Si hubiese acabado ahora estaríamos en Champions y poco se nos podría reprochar, pero quedan once jornadas y el equipo está preparado, con las energías a tope y muchas ganas de afrontar este último tramo", añadió, al tiempo que apuntó a un segundo año de despegue.

"Éste asemeja mucho a mi primer año en Eibar. Me siento importante, teniendo bastantes minutos y jugando muchos partidos. Hace dos años estaba jugando en Segunda y estoy muy contento con mi rendimiento. Sé en qué club estoy y el año que viene va a ser mi año. Me encuentro con confianza y ganas de afrontarlo", dijo.