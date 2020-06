Jordi Alba: "Hemos hecho los deberes y ahora toca esperar al Real Madrid"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba realizó un balance "muy positivo" del triunfo por goleada ante el Mallorca (0-4) en la reanudación de LaLiga tras el parón por el coronavirus y aseguró que esta jornada ya han "hecho los deberes" y "ahora toca esperar al Real Madrid", que juega este domingo ante el Eibar.

"Hemos tenido el control durante todo momento, hemos hecho un grandísimo partido después de tres meses sin competir y hemos estado muy bien. El Mallorca tiene gente rápida por las bandas y nos ha creado peligro, pero hemos defendido bien. Hasta que no hemos metido el tercero no estuvimos tranquilos", dijo Alba en declaraciones a Movistar +.

"Veo al equipo con muchas ganas, con buenas sensaciones y consciente de que quedan diez finales", añadió el lateral zurdo, que firmó el tercero gol de este sábado. "Marcar tan pronto nos ha dado muchísimas confianza y al margen del ambiente, que no existe, era un rival incómodo, pero insisto, hemos estado muy bien", añadió.

"No siempre se puede estar a un altísimo nivel, este parón -que nadie lo quería- tengo que reconocer que me ha beneficiado porque necesitaba claramente descansar física y mentalmente. Este parón me ha venido muy bien", admitió el internacional español.

Preguntado por la ventaja sobre el Real Madrid, de cinco puntos a falta de que jueguen los blancos, no preocupa a Jordi Alba. "Tenemos que mirarnos, lo que hagan los rivales no nos tiene que importar mientras ganemos. Hemos hecho los deberes y ahora toca esperar al Real Madrid", finalizó.