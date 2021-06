Jordi Cruyff se incorpora al área de fútbol del FC Barcelona

Cruyff: "El Barça era el único club del mundo que me haría coger el avión de vuelta"

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador y ahora técnico Jordi Cruyff regresa al FC Barcelona este verano como asesor del área de fútbol del club blaugrana, en el que ya estuvo como jugador a las órdenes de su padre, el fallecido Johan Cruyff, quien ya fuera asesor del presidente, Joan Laporta, en su primera etapa como dirigente.

"Jordi Cruyff, que fue jugador de las categorías inferiores y del primer equipo del Barça desde 1993 a 1996, regresa al club y se vinculará al organigrama del área de fútbol a partir del próximo 1 de agosto", comunicó el club blaugrana.

Jordi Cruyff, formado en las categorías inferiores del club y jugador del primer equipo desde 1993 a 1996, regresa al club como asesor en una área de fútbol que es "estratégica" para la entidad.

La llegada de Jordi Cruyff, hasta ahora entrenador del Shenzhen FC de la liga china, ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre todas las partes, y al visto bueno del presidente del Shenzhen, Kwok Ying Shing.

"El grupo Kaisa, el Shenzen y su presidente, Kwok Ying Shing, han jugado un papel determinante para facilitar su salida hacia Barcelona, a pesar de tener aún contrato en vigor, y con el que nos complacerá buscar futuras posibilidades de colaboración", auguró la entidad culé.

Jordi Cruyff, tras colgar las botas, se inició como director deportivo en el AEK Larnaca de Chipre entre 2010 y 2012, así como en el Maccabi Tel Aviv israelí entre 2012 y 2017, mismo club en el que pasaría a ser entrenador la temporada 2017-18. Después, repetiría en los banquillos de Chongqing Lifan (2018-19), Ecuador (2020) y Shenzhen FC (2020).

"Hace 25 años que me marché, un recorrido muy largo. Siento que vuelvo a casa, también tengo la sensación de que conocer mucho el club me ayudará en mi trabajo, en el día a día. La motivación es enorme, es un club muy especial para mi familia y para mí, es un orgullo estar aquí, estoy muy agradecido", aseguró Jordi Cruyff a los medios del club.

En este sentido, aseguró que su trayectoria puede ayudarle y se mostró agradecido al Shenzhen. "En mis últimos años he estado en muchos continentes diferentes, con distintas experiencias, banquillos y despachos. Llego con ganas de dar el máximo para ayudar al equipo y al club en lo que haga falta", se sinceró.

"Estoy muy agradecido al Shenzhen, me ha cuidado de manera fenomenal desde el día que llegué. Es un club en crecimiento, y va a ser uno de los más fuertes de China. Hemos comenzado la Superliga, hemos disputado cinco partidos, pero ha demostrado comprensión hacia mí y lo que significaba cumplir mi sueño. El Barça era el único club del mundo que, si me llamaba, me haría coger el avión de vuelta", recalcó.