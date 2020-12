Jordi Farré dará abono a los socios en lista de espera: "El negocio no puede ser el turista en el Camp Nou"

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Farré ha explicado este jueves la parte social e institucional de su programa, en la que destacan una serie de cambios estatutarios que propone entre los que está "acabar con la lista de espera" para obtener abono en el Camp Nou, reducir el periodo de mandato o agilizar la relación entre socio y club.

"No creo que el negocio del Barça deba ser que al Camp Nou entren turistas y no socios. El campo debe ser para los socios. Todos los socios que estén en el censo tendrán asiento, nos cargamos la lista de espera", aseguró Farré en rueda de prensa en su sede electoral.

Ahora mismo, tienen contemplados 9.132 socios en lista de espera para un abono completo de Camp Nou. "Hay asientos de sobras, hay 99.354 asientos en el estadio con una media de asistencia más baja. En un Clásico son unas 12.000 las entradas vendidas, hay asientos de sobra y los daremos automáticamente a los socios en espera", explicó.

Otras reformas estatutarias que propone el equipo de Farré es reducir el mandato presidencial de 6 a 4 años. "Haremos una modificación estatutaria para tener mandatos de cuatro años, de nuevo. La reforma irá más allá de esto. También pasaremos el carnet senior de 45 a 25 años de fidelidad, que ya es suficiente como para dejar de pagar el precio del carnet de socio", aportó, por otro lado, con la intención de que el socio deje de pagar cuota al llegar a esos 25 años de antigüedad.

En cuanto a la Asamblea de socios Compromisarios, quiere tener unas tres anuales, y no una, y crear la figura del 'delegado del socio'. "Se hará una recogida de firmas, de 10-15, y entre todos los socios que las presenten se hará un sorteo para ser compromisario. Y creemos que debe haber dos o tres asambleas al año, no sólo una", explicó.

De cara a las Peñas del club, quiere darles más peso en la entidad. Así, un representante de la Confederación Mundial de Peñas debe estar dentro de la Junta Directiva, igual que el síndico del socio. "Ambos tendrán voz, sin voto, pero queremos que conozcan la vida institucional desde dentro", explicó Farré, que quiere convertir las sedes territoriales de la Confederación en Oficinas de Atención al Barcelonista.

También dio detalles de su versión de la Grada de Animación. "Me gusta viajar, animar, y es básico que la grade de animación coja fuerza. La gestión de la grada debe hacerse desde el club, y tenemos que hacer la primera grada inclusiva del mundo, y la grada ha mostrado su apoyo para que se integre la 'Penya Special Barça', que tuvo el gusto de ayudar a fundar", desgranó.

Creará una bolsa de trabajo para socios --"El talento que necesitamos en el club lo podemos encontrar entre nuestros socios. No puede volver a pasar, como pasó, que una trabajadora del club piense que Leo Messi es jugador del Madrid"-- y buscará patrocinadores comprometidos a nivel social. En este sentido, aseguró que Rakuten debería dejar de ser patrocinador principal del club. "No entiendo ese patrocinio que anula una potencial fuente de ingresos, como es Amazon", aportó.

"Nuestro programa social será el más social de entre todas las precandidaturas. Es de la parte que más orgulloso estoy de presentar. Somos de los pocos clubes en que los socios somos propietarios, y el socio debe estar en el centro de la actividad. Debemos traer de nuevo al socio al club, y recoser el tejido y acabar con la brecha entre socio y club", explicó.

A nivel institucional, quiere revalorizar al club dentro de las administraciones y estamentos deportivos. De cara a la RFEF y a los árbitros, tiene claro que el VAR debe ser mejorado. "No quiero que me regalen nada, lo que quiero es que no me quiten nada. El VAR no se aplica siempre con el mismo criterio, aunque la herramienta es potente. Y ha pasado porque hemos perdido representación en la RFEF, en UEFA y en FIFA", aportó.

"La última Liga, rearbitrada con el VAR, la habríamos ganado. El Madrid estuvo beneficiado, el VAR en la pasada Liga fue un auténtico escándalo, fue una de las ligas más adulteradas de los últimos años. Con una herramienta potente muy mal usada. El Barça se debe hacer respetar, no quiero que me regalen nada pero sí lo que es mío", añadió.

Sorprendió, por otro lado, al asegurar que el equipo de balonmano debería jugar en Francia o Alemania, no en la ASOBAL. "Tenemos que llevar al Barça a una liga competitiva, estamos trabajando para inscribir al Barça en la liga francesa o en la alemana. Ligas más competitivas. Creemos que al final debería haber una gran liga europea, pero ahora mismo la ASOBAL no tiene nivel y no podemos seguir en ella", sentenció.

LOA A LAPORTA

Por otro lado, hizo loa de la acción de campaña de Joan Laporta en Madrid, con su pancarta cerca del Santiago Bernabéu. "Creo que Laporta ha estado brillante, a mí me ha molestado que esos 120.000 euros de la campaña creo que se los tendría que haber ahorrado. Se ha pasado un poco con la vacilada pero ha estado brillante, a mí me ha gustado", se sinceró.

En cuanto a que los precandidatos usen a Neymar, y su posible regreso, reiteró que no quiere una "campaña de cromos". "Recordamos lo que pasó con Beckham y no quiero que se repita. Pero nuestro director deportivo, que lo tenemos y presentaremos en breve, me dijo que Neymar tenía que venir, que el fichaje no era muy caro y que era la guinda del pastel", matizó.