Jordi Farré, impulsor del voto de censura, vuelve a quedarse a las puertas de ser candidato

Impulsor del voto de censura, vuelve a quedarse a las puertas de ser candidato con 2.082 firmas presentadas

BARCELONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Farré volverá a quedarse, como en la carrera electoral de 2015, a las puertas de ser candidato al no llegar a las 2.257 firmas necesarias para poder aspirar a la presidencia, pues ha entregado 2.082 y ha asegurado que votará por el precandidato Joan Laporta.

"Me he equivocado en la estrategia de campaña. Todo el tema de las pizzas y los tattoos lo hice para llamar la atención, pero me restó credibilidad. Es mi culpa y hay que saber asumir y reconocer los errores que uno comete", aseguró a los medios tras acudir al Auditori 1899 del Camp Nou a entregar las firmas al club.

Farré, que se ha quedado a sólo 175 firmas de pasar el carte, lamentó no haber conseguido el resto de apoyos necesarios. "Han pasado cosas raras, pero no sirve como excusa. Me iré a mi casa y el día de las elecciones votaré a Joan Laporta", anunció.

El precandidato, que fue uno de los impulsores de la exitosa moción de censura contra el expresidente Josep Maria Bartomeu y su Junta Directiva, no ha tenido el mismo apoyo que sí tuvo entonces para recoger las firmas necesarias para emprender el voto en contra de Bartomeu, que finalmente no tuvo lugar por la dimisión en bloque de la Junta.

Es la segunda vez que Jordi Farré no pasa el corte y se queda en precandidato, sin poder aspirar a ser votado como presidente de la entidad blaugrana. En 2015, se quedó a sólo unas 500 firmas de ser candidato, diferencia que aún ha sido menor en esta ocasión.