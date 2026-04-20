Jordi Fernández renueva con los Brooklyn Nets

Archivo - January 25, 2026, Inglewood, California, USA: Headcoach, Jordi Fernandez of the Brooklyn Nets during their 2026 NBA regular season game against the Los Angeles Clippers on Sunday January 25, 2026 at Intuit Dome Arena in Inglewood, California. JA - Europa Press/Contacto/Javier Rojas - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Brooklyn Nets han anunciado este lunes la renovación como entrenador del español Jordi Fernández, que ha firmado un "contrato multianual" que le permitirá continuar en la franquicia junto al resto de su cuerpo técnico.

"Los Brooklyn Nets han firmado extensiones de contrato multianuales con el entrenador Jordi Fernández y todo su cuerpo técnico. De acuerdo con la política del equipo, no se han revelado los términos de los acuerdos", informó la franquicia neoyorquina.

El gerente general de Brooklyn Nets, Sean Marks, se mostró feliz por el acuerdo alcanzado. "Jordi es un líder excepcional que, junto con su cuerpo técnico, dejó su huella en esta franquicia desde su llegada a Brooklyn. Durante sus dos primeras temporadas, Jordi ha construido una sólida base centrada en el desarrollo de los jugadores, un espíritu competitivo y una comunicación honesta, valores que han sido bien recibidos por toda la plantilla", indicó.

"La energía y la pasión que todo el cuerpo técnico transmite incansablemente a nuestros jugadores se contagia a toda la organización, y estamos entusiasmados de que este grupo continúe liderando nuestra franquicia hacia el futuro", prosiguió.

El preparador catalán fue nombrado entrenador del equipo el 22 de abril de 2024, tras 15 años como asistente en la NBA con Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets y Sacramento Kings. En su trayectoria, también ocupó cargos en las selecciones de España, Nigeria y Canadá, donde fue entrenador principal del equipo que ganó la medalla de bronce en el Mundial de baloncesto 2023, así como del equipo olímpico de Canadá en los Juegos de París 2024.