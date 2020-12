Jordi Majó: "Han descubierto que no soy independentista radical"

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona en 2003 Jordi Majó ha asegurado, poco después de haber sido apartado de la candidatura de 'Sí al Futur', que parece que han descubierto que no es "independentista radical" y, a su juicio, ese hecho político ha hecho romper los lazos con el proyecto de Víctor Font.

"Estaba integrado en esta candidatura, porque están trabajando de forma correcta. Hoy han descubierto que yo no soy un independentista radical, se piensan que soy de VOX o ves a saber, pero soy normal y tengo mi criterio. Pero estamos en unas elecciones del Barça, no de política", lamentó en declaraciones en 'Esports COPE' recogidas por Europa Press.

Majó, que fue candidato en 2003 y precandidato en 2015, iba a unir fuerzas con Víctor Font como miembro de su consejo. Hecho anunciado este viernes y, horas después, 'Sí al Futur' dio marcha atrás tras descubrir declaraciones de Majó en sus redes sociales.

"Tengo una ideología determinada, creo que se ha hecho mucho daño a Catalunya, y he hecho críticas a políticos con unas actuaciones determinadas. Pero el tema es que no se enteran que el 50 por ciento de los socios tienen otra ideología, en los 140.000 socios hay varias ideologías", apeló.

"Pensaba que con Víctor Font nos unía el cariño al Barça, pero resulta que esto ya depende de si eres de un signo político o de otro. Lo que me sorprende es que lo descubran esta mañana, después del comunicado", prosiguió.

Eso sí, sigue pensando, en clave Barça, que el proyecto de Font es bueno. "He hablado directamente con Víctor, con quien he tenido muy buena relación y no tengo nada contra él, es muy trabajador. 'Sí al Futur' está en contra de politizar el club. Hablamos del Barça, no de política. No me presentaba a las elecciones a Catalunya de febrero, me presentaba a las del Barça de enero", reaccionó.

"Pero vaya, estoy bien tranquilo y diré la mía. No puedo permitir que unilateramente se me tilde de antidemocrático, cuando lo democrático es aceptar diferentes formas de pensar", concluyó Jordi Majó.