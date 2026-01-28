Jordi Ribera: "Portugal es un rival mucho más curtido que nosotros"

Archivo - Jordi Ribera - Europa Press/Contacto/Kenta JÃ–Nsson - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, lamentó que su equipo no estuvo "a la altura" en la derrota ante Portugal este miércoles en el adiós al Europeo en la Ronda Principal, sin opción por segunda edición seguida de pelear por las medallas.

"Hoy es triste. El otro día con Francia salíamos con felicidad por haber ganado a un gran rival y porque el equipo estuvo a un gran nivel. Sin embargo, hoy, que es el último partido, nos vamos tristes porque el equipo yo creo que no ha estado a la altura de lo que estuvo el otro día", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El técnico de los 'Hispanos' confesó que esa victoria ante Francia pudo tener un efecto no deseado. "La lección es que el hecho de ganar a Francia nos permite pensar que podemos ganar a cualquier equipo pero con esa actitud, con la que se ganó a Francia, y que se jugó cada uno de esos partidos. Hoy pensábamos que el hecho de haber ganado a Francia nos iba a dar un plus y los partidos siempre empiezan de cero y nadie te regala nada", afirmó.

"Hoy no lo hemos hecho. Hemos perdido la oportunidad de sumar dos puntos. Portugal ha sido justo vencedor, nos ha ganado a lo largo de los 60 minutos. La primera parte, sobre todo los primeros diez minutos, habíamos acumulado una cantidad de pérdidas que ha permitido que ellos pudiesen ir tres o cuatro goles por delante. Quizá la portería nos ha mantenido con vida. Esos cuatro goles al descanso permitían optimismo", dijo.

"En la segunda parte, hemos recuperado algunos balones, ellos han cogido diferencia y Portugal ha demostrado que en estos momentos es un rival mucho más curtido, con mucha más experiencia, mucho más hecho que nosotros. Y nosotros a lo largo del Campeonato hemos sido capaces de hacer cosas muy buenas pero también cosas muy malas", añadió.

Ribera reconoció que tendrán que hacer análisis de un torneo que confía sirva para crecer. "Tenemos que hacer análisis, estábamos en un grupo muy complicado, hemos construido paso a paso, y hoy no es un día bueno, pero con el tiempo el bagaje general será de construir un equipo que esta experiencia servirá para tener mejores competiciones", terminó.