Jorge Martín: "Ahora mismo siento que Aprilia es mi familia"

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BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín afronta con optimismo su segunda temporada junto a Aprilia después de un 2025 marcado por las lesiones, la tensión con la fábrica italiana y hasta los rumores de una posible ruptura prematura, pero ahora, ya segundo en el Mundial tras el arranque de 2026 y a solo 4 puntos del liderato de su compañero Marco Bezzecchi, asegura que vive un escenario completamente distinto y que la marca de Noale se ha convertido en su "familia".

En una entrevista a Europa Press, el piloto madrileño reconoció que 2025 fue un año muy complicado a nivel físico y emocional con todo lo que pasó, con "muchas idas y venidas con Aprilia", aunque subrayó que lo importante es que todo eso "quedó en el pasado". "Hemos salido yo creo reforzados y ahora mismo junto con Aprilia siento que es mi familia y al final yo tengo que representar estos colores a muerte y es lo que voy a hacer todo el tiempo que estemos juntos", afirmó.

Sobre su futuro más allá de 2026 y con la vista puesta en 2027, año en el que MotoGP estrenará nuevo reglamento técnico con el cambio de cilindrada de 1.000cc a 850cc y en pleno desembarco de Liberty Media como nuevo propietario del campeonato, con muchos cambios de pilotos previstos, Martín evitó profundizar y prefirió centrarse exclusivamente en el presente.

"Está claro que será un año de muchos cambios, pero me ha costado mucho llegar hasta aquí, estar en este momento dulce, y ahora creo que quiero disfrutar del aquí y ahora. Tampoco es momento de hablar del futuro", zanjó el piloto madrileño.

Después de conquistar el Mundial de 2024 con una Ducati satélite del Prima Pramac Racing, Martín vivió un 2025 mucho más convulso, condicionado por los problemas físicos y por una adaptación mucho más compleja de la esperada a Aprilia. Sin embargo, el arranque de este nuevo curso ha cambiado por completo el panorama, con un cuarto puesto en Tailandia y dos podios consecutivos en América (segundo en Brasil y segundo en Estados Unidos) que le han devuelto a la pelea por la zona alta.

Aunque evita asegurar que esta sea su versión más sólida, sí admite que se trata de "una nueva versión" de sí mismo. "Ahora mismo es muy fácil mirar el pasado y saber lo que se hizo bien y mal, pero lo importante es aprender. He aprendido a ser mejor. No sé si la más sólida, lo veremos con las carreras y a medida que pase el campeonato, pero espero que sea una versión mejor de lo que era antes", explicó.

Pese a ocupar la segunda posición de la general y estar a solo cuatro puntos de su compañero en Aprilia Marco Bezzecchi, Martín insiste en que no mira todavía la clasificación y que el Mundial sigue "totalmente en un segundo plano".

"Mi objetivo es seguir mejorando, seguir encontrando mis sensaciones con la moto y al final el campeonato es algo que miras cuando faltan dos o tres carreras, y si tienes opciones. Si no, no tiene ningún sentido estar mirando la clasificación. No sé ni los puntos que tengo, sinceramente; sé que estoy segundo, obviamente, pero no es algo que mire", señaló.

El madrileño prefiere centrarse en recuperar su mejor versión sobre la RS-GP26 y en completar una adaptación que considera todavía incompleta después de haberse perdido buena parte de la pretemporada. "Llevo muy pocas carreras con esta moto y ya estoy encontrándome muy cómodo. Es seguir ahí, seguir hasta el final, no ser obsesivo pero sí muy analítico con dónde poder mejorar", apuntó.

En ese proceso, reconoce también que Bezzecchi parte ahora mismo con cierta ventaja dentro del box oficial de Aprilia. "Ahora mismo Bezzecchi está a un nivel un poco más alto. El paquete Aprilia de Marco está claro que está un pelín más fuerte", admitió.

Aun así, no convierte la victoria en una obsesión. "Un día será Marco, otro día será Marc Márquez, otro día será 'Pecco' Bagnaia... Lo importante es competir al cien por cien y sacar lo máximo de mí para que cuanto antes llegue esa victoria. Pero no es algo que me obsesione ni mucho menos", añadió.

Martín cree que, cuando todas las piezas encajen, estará preparado para pelear por triunfos de forma regular, aunque insiste en que todavía no es momento de hablar de una lucha real por el campeonato frente a Ducati.

"Llevamos tres carreras, lo importante es el día a día. Ahora estamos concentrados en Jerez, que es una pista complicada para mí, también para Aprilia, así que empezamos con las expectativas muy bajas y día a día. Luego ya a final de año veremos hasta dónde podemos llegar", resumió.

El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España aparece así como la siguiente gran prueba para medir sus opciones, en un trazado exigente y con Pedro Acosta, Marc Márquez, Francesco Bagnaia y el propio Bezzecchi como principales amenazas en la pelea por la cabeza.

Además, el campeón del mundo reconoce que todavía no se encuentra físicamente al cien por cien tras los problemas de la pasada temporada. "Aún me falta un pelín, quizá estoy al 95 por ciento, muy cerca del cien por cien. Noto una sensación un tanto rara en el clavo en la mano y eso, a medida que pasan las carreras, irá a mejor y a mi favor", explicó.

Precisamente por todo ese camino recorrido, desde el hospital hasta volver a pelear delante, Martín asegura que ahora valora mucho más cada resultado. "Estoy feliz y agradecido de poder estar aquí ya a estas alturas. Yo no pensaba que podría hacerlo tan rápido. Llevo mucho trabajo para estar aquí y es algo que valoro mucho más. Cuando estaba en el hospital, ahora me acuerdo de ello y... Valoro esto el triple", confesó.

Más allá de los circuitos, el madrileño también acaba de estrenar una nueva colaboración con la firma italiana de moda masculina Dan John, una asociación que, según reconoce, encaja perfectamente con su actual momento personal y profesional.

"Está claro que tengo moto italiana y ahora también marca de ropa italiana. Me siento muy identificado. Es increíble, estoy muy contento de haber cerrado este acuerdo y creo que me representa muy bien", explicó.

Y si a final de temporada tuviera que celebrar un hipotético segundo título mundial con uno de los looks de la nueva colección Primavera-Verano 2026 y la campaña 'Too fast is the only speed', lo tiene claro: "Elijo el traje completo blue, que es todo muy elegante, muy cómodo y con un estilo bestial".