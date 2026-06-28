Jorge Martín asalta el liderato del Mundial en el triunfo de Ogura en Assen

Czech Republic, Czech Republic: IPA85883545 - 89 Jorge Martin, Aprilia Racing, during the MOTOGP MONSTER ENERGY CZECH REPUBLIC GRAND PRIX in Brno, June 19-21, 2026 @giancarlo cattagni/livemedia during the Czech Republic Grand Prix, MotoGP World Championsh - Europa Press/Contacto/Giancarlo Cattagni

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto japonés Ai Ogura (Aprilia) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, décima cita del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Raúl Fernández (Aprilia) y Jorge Martín (Aprilia), nuevo líder del campeonato después de la caída y el abandono del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que los hermanos Márquez, Alex y Marc, fueron quinto y séptimo.

22 años después de que lo lograra Makoto Tamada en el Gran Premio de Japón de 2004, un piloto nipón volvía a subirse a lo más alto de un podio de la categoría reina del Campeonato del Mundo, que ya cuenta con siete corredores japoneses ganadores de carreras. Todo en una carrera en Assen en la que las Aprilia satélites se impusieron a las oficiales.

Raúl Fernández, segundo este domingo después de ganar el sábado la carrera al esprint, completó el doblete del Trackhouse, mientras que Martín celebró un podio que le permite convertirse en el nuevo líder de MotoGP tras la caída en la segunda vuelta de Bezzecchi, que enlazó su tercer 'cero' consecutivo.

El madrileño, con 193 puntos, aventaja ahora al transalpino (186) en siete, y el también italiano Fabio di Giannantonio (Ducati) es tercero a 16 (177). Ogura asciende a la cuarta plaza, a 25 (168), mientras que Márquez marcha quinto, a 40 (153).

Martín, 'poleman' del sábado y quinto en la esprint, defendió su posición de privilegio en el arranque por delante de las Aprilia del japonés Ai Ogura y de Raúl Fernández, mientras Márquez ascendía a la cuarta plaza por delante de Bezzecchi. Completado el primer giro, Fernández adelantó al nipón, que también vio cómo el vigente campeón del mundo y el italiano le superaban.

En plena segunda vuelta, el Mundial dio un vuelco. En la curva 15 de 'La Catedral', Bezzecchi, que se mantenía justo por detrás de Márquez, perdió el control de su moto y acabó en la grava. Era el tercer abandono en domingo del transalpino, que cedía el liderato a un Martín que seguía en cabeza de carrera.

Mientras, los problemas técnicos dejaron fuera de competición a Pedro Acosta (KTM), que tuvo que retirarse en la vuelta 14, y a Francesco Bagnaia (Ducati), que cayó muchas posiciones antes de acabar también en el garaje en el decimosexto giro.

Por delante, las Aprilia satélite plantaban cara a la oficial de Martín, y no solo eso, sino que en la vuelta 18 Raúl Fernández adelantaba al de San Sebastián de los Reyes para situarse primero. Tras él, su compañero en el Trackhouse también superaba al madrileño, que quedaba tercero. Dos giros después, Ogura se hizo con el liderato y se encaminó hacia la victoria.

Con Alex Márquez (Ducati) asentándose en la cuarta plaza, a pesar de su dura caída del viernes, por detrás Fabio di Giannantonio (Ducati) se veía obligado a cumplir una 'long lap' de sanción por mandar a Márquez a la grava vueltas antes; la penalización, que cumplió a tres giros del final, permitió ganar la posición al de Cervera, que la volvió a ceder en la última vuelta frente a un 'Diggia' lanzado y que también adelantó a Alex.

Finalmente, el pequeño de los Márquez fue quinto, y Marc, que cruzó sexto la meta, cayó hasta el séptimo lugar por una sanción por pisar el verde en la curva 13 durante la última vuelta. Alex Rins (Yamaha) terminó décimo, Maverick Viñales (KTM) fue decimotercero y Augusto Fernández (Yamaha), decimoquinto, también en los puntos. Joan Mir (Honda), igual que Acosta, no logró acabar la carrera.

QUILES LOGRA LA SEXTA VICTORIA EN MOTO3

En Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) afianzó su liderato en la general después de conquistar, desde la pole, la sexta victoria de la temporada, todo en una carrera en la que resistió el desafío de David Almansa (KTM), del que se desmarcó de manera definitiva en la curva 9 de la última vuelta tras un error del ciudadrealeño. El argentino Marco Morelli (KTM) completó el podio.

Con este nuevo triunfo, el murciano cuenta ya con 90 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado de la general, un Álvaro Carpe (KTM) que fue literalmente atropellado por la moto de Adrián Cruces (KTM) tras irse al suelo durante la vuelta 2 y aún así volvió a pista. Sin embargo, se vio obligado a abandonar a falta de cinco giros para el final.

Además, Jesús Ríos (Honda) remontó desde la vigésima primera a la quinta posición, terminando justo por delante de Brian Uriarte (KTM). Adrián Fernández (Honda) y Joel Esteban (KTM) también acabaron en los puntos, noveno y duodécimo, y Marcos Uriarte (KTM) no pudo concluir, igual que Carpe y Cruces.

ALONSO GANA Y MANU GONZÁLEZ AFIANZA SU LIDERATO DE MOTO2

Igual que Quiles, también ganó desde la pole en Moto2 el colombiano David Alonso (Kalex), aunque el líder del campeonato, el español Manu González (Kalex), no falló a su cita con el podio al ser segundo, tras arrancar octavo, por delante del australiano Senna Agius (Kalex), que se subió al tercer cajón.

El segundo clasificado de la cilindrada intermedia, Izan Guevara (Boscoscuro), que partía tercero, fue cuarto y vio cómo se agrandaba su distancia con 'Manugas', que ahora maneja 57,5 puntos de renta sobre el balear. Agius es tercero a 62,5 y Alonso cuarto, a 69,5.

Iván Ortolá (Kalex) cerró el 'Top 5' en 'La Catedral', por delante de Dani Holgado (Kalex) y de Adrián Huertas (Kalex), mientras que Alberto Ferrández (Boscoscuro), que salía segundo, solo pudo ser décimo, y Ángel Piqueras (Kalex) concluyó decimocuarto.

Fuera de la zona de puntos, Arón Canet (Boscoscuro) fue decimosexto; José Antonio Rueda (Kalex), decimoséptimo; Xabi Zurutuza (Forward), vigésimo; Sergio García Dols (Kalex), vigésimo primero; Alex Escrig (Forward), vigésimo cuarto; y Jorge Navarro (Kalex), vigésimo quinto. Dani Muñoz (Kalex), por su parte, no consiguió terminar.