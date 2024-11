Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP

Archivo - MARTIN Jorge (spa), Prima Pramac Racing, Ducati Desmosedici GP24, portrait celebrates his victory on podium during the 2024 MotoGP Grande Prémio Tissot de Portugal on Autódromo Internacional do Algarve Circuit from March 22 to 24, in Portimao, P - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press