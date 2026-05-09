Jorge Martín firma un épico triunfo al esprint y Marc Márquez se va al suelo

89 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France from May 8 to 10th 2026 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha logrado este sábado la victoria al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, tras protagonizar una espectacular salida que le llevó de la octava a la primera plaza, todo en una prueba en la que Marc Márquez (Ducati) se fue al suelo en la penúltima vuelta.

Con su tercer triunfo en una carrera corta en Le Mans y el segundo del año un sábado, el madrileño, segundo de la general, recorta puntos a su compañero y líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que ha sido tercero en la prueba justo por detrás de su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati).

Bezzecchi sigue al frente de la clasificación de pilotos con 108 puntos, aunque solo aventaja en seis a Martín, mientras que Pedro Acosta (KTM), cuarto este sábado, continúa en la tercera posición a 36 unidades del transalpino. El mayor de los Márquez, a pesar de su 'cero', es quinto con 57 puntos, justo por detrás del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), con 71.

"Hoy me ha costado en la clasificación, pero sabía que mi potencial estaba mucho más alto", señaló Martín tras una carrera en la que, una vez apagados los semáforos, pisó a fondo y en menos de una vuelta pasó de la octava a la primera plaza, mientras Márquez, que partía segundo, caía hasta la quinta posición.

Por detrás del de San Sebastián de los Reyes, Bezzecchi y Bagnaia se enzarzaban en una batalla por el segundo puesto y Di Giannantonio se iba al suelo en la cuarta vuelta, igual que Enea Bastianini (KTM) dos giros después. También acababa la grava Raúl Fernández (Aprilia), unos segundos antes de que cayera el vigente campeón del mundo.

En la penúltima vuelta, cuando rodaba séptimo, Márquez tocó la línea y sufrió un 'highside' que acabó en una aparatosa caída que acabó con todas sus opciones de puntuar. El catalán llegó al box cojeando y ayudado por el doctor Ángel Charte.

Entre el resto de españoles, Acosta terminó cuarto, mientras que Joan Mir (Honda) y Alex Márquez (Ducati) también acabaron en los puntos al ser sexto y octavo respectivamente. Fermín Aldeguer (Ducati) concluyó undécimo y Alex Rins (Yamaha), decimotercero.

Antes, en la Q2, Bagnaia, con un registro de 1:29.634, se había garantizado la primera pole del año por delante del otro piloto del Ducati Lenovo, Marc Márquez, que avanzó desde una Q1 en la que consiguió batir el récord de la pista; con un gran 1:29.288, el de Cervera, que por primera vez desde el Gran Premio de Indonesia 2025 se veía obligado a disputar la primera sesión de clasificación, logró el pase a la lucha por la pole, aunque allí no pudo completar su gesta.

Se quedó a 12 centésimas de su compañero de garaje y volverá a partir este domingo desde una primera fila de parrilla donde también estará el líder Bezzecchi. En la segunda estará Pedro Acosta, que saldrá quinto, mientras que Joan Mir y Jorge Martín comenzarán séptimo y octavo, respectivamente, y Alex Márquez y Alex Rins compartirán cuarta línea, décimo y duodécimo. Fuera del 'Top 12' arrancarán Raúl Fernández, decimotercero, y Fermín Aldeguer, que partirá vigésimo.

IZAN GUEVARA Y ADRIÁN FERNÁNDEZ, POLES EN MOTO2 Y MOTO3

En Moto2, el segundo de la clasificación, el español Izan Guevara (Boscoscuro) fue el más rápido, con un tiempo de 1:33.910, y partirá desde la pole en una primera fila en la que le acompañarán su compatriota Dani Holgado (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex), mientras que Manu González (Kalex), que ostenta el liderato, comenzará quinto

Alonso López (Kalex) arrancará octavo; Sergio García Dols (Kalex) saldrá duodécimo; Iván Ortolá (Kalex) lo hará decimocuarto; Dani Muñoz (Kalex), decimosexto; y Arón Canet (Boscoscuro), decimoséptimo. Entre los que no lograron avanzar a la Q2, José Antonio Rueda (Kalex) iniciará la prueba decimonoveno, por delante de Alex Escrig (Forward); Marcos Ramírez (Kalex) partirá vigésimo segundo; Alberto Ferrández (Boscoscuro), vigésimo quinto; Jorge Navarro (Forward), vigésimo sexto; y Adrián Huertas (Kalex), vigésimo séptimo.

Por último, en Moto3, el español Adrián Fernández (Honda), tercero de la general, encabezará la primera fila después de asegurarse la pole con una marca de 1:40.044 con la que superó al líder del campeonato, su compatriota Máximo Quiles (KTM), y al australiano Joel Kelso (Honda).

Entre el resto de españoles, David Muñoz (KTM) comenzará la carrera quinto, mientras Brian Uriarte (KTM) lo hará séptimo, justo por delante del segundo del Mundial, Álvaro Carpe (KTM), que saldrá octavo; David Almansa (KTM) partirá decimotercero; Jesús Ríos (Honda), decimosexto; y Adrián Cruces (KTM), decimoséptimo. En la Q1 se quedó Joel Esteban (KTM), que comenzará vigésimo.