Jorge Martín firma con Yamaha

Archivo - MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing Team Gresini, Aprilia RS-GP 2025, portrait, press conference during the 2025 MotoGP Monster Energy Grand Prix of Catalunya, on the Catalunya circuit of Barcelona, from September 5 to 7, in Spain - Photo Studio - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín correrá en el equipo oficial de Yamaha en 2027 y 2028, su tercera marca en la categoría reina, después de que Aprilia anunciara su salida una vez finalice la temporada de 2026, y tendrá en el box contiguo al japonés Ai Ogura, según un comunicado.

"Yamaha Motor Co., Ltd. se complace en anunciar que Jorge Martín y Ai Ogura han fichado por el equipo oficial de Yamaha en MotoGP para las temporadas 2027 y 2028 de MotoGP", anunció la marca de Iwata.

'Martinator' elige Yamaha para continuar su carrera en 2027, cuando el Mundial entre en una nueva era técnica. Aprilia, equipo del de San Sebastián de los Reyes los dos últimos cursos, anunció la semana pasada la llegada del italiano 'Pecco' Bagnaia desde el equipo oficial de Ducati e, indirectamente, la salida del campeón del mundo en 2024.

"Yamaha sigue sentando las bases de su proyecto a largo plazo combinando una experiencia contrastada en la conquista de campeonatos con uno de los talentos emergentes más prometedores de este deporte", destacó la marca nipona.

Así, Martín llega a Yamaha con 28 años y tras dos años en Aprilia y, especialmente 2025, estuvo marcado por la tensión, debido a meses de desacuerdo por la interpretación de una cláusula contractual que, según el campeón del mundo en 2024 le permitía desvincularse anticipadamente del proyecto, después de un inicio de 2025 marcado por las lesiones. Los italianos defendieron en todo momento la validez de su contrato, lo que derivó en un conflicto que incluso fue público.

Ahora, Jorge Martín, después de un 2025 en el que apenas compitió en siete Grandes Premios por las caídas y lesiones, y como actual líder del Mundial, se une a Yamaha como "uno de los pilotos de referencia". Yamaha firma a un piloto con 8 victorias los domingos en la categoría reina, "consolidado gracias a su excepcional velocidad, su determinación y su capacidad para competir de forma constante al más alto nivel", según el comunicado.

Tras las salidas del francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, Martín compartirá equipo con Ai Ogura, "uno de los jóvenes pilotos más prometedores del campeonato". "Juntos, Martín y Ogura forman una pareja de pilotos con dos perfiles complementarios, ideales para respaldar las ambiciones competitivas de Yamaha ahora que el campeonato entra en su próxima era", destacó la marca japonesa.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge y Ai al equipo oficial de MotoGP de Yamaha ahora que entramos en una nueva era en 2027. Contar con pilotos de este calibre subraya nuestra ambición y confianza en el proyecto", señaló Paolo Pavesio, Managing Director de Yamaha Motor Racing.

Pavesio defendió que Martín "ya ha demostrado ser uno de los pilotos de referencia en MotoGP, con la velocidad, la determinación y la mentalidad necesarias para luchar por victorias y Mundiales". "Esperamos que desempeñe un papel clave a la hora de impulsar nuestro rendimiento desde el primer día", agregó.

"La progresión de Ai durante la última temporada y media ha sido excepcional. Su talento, su ética de trabajo y su potencial nos hacen confiar en que puede convertirse en uno de los mejores pilotos del campeonato. Al mismo tiempo, nos sentimos especialmente orgullosos de dar la bienvenida a un piloto japonés al equipo oficial de Yamaha", concluyó.