Jorge Martín gana la Sprint de Austin a 'Pecco' Bagnaia en la última vuelta

89 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action during the 2026 MotoGP Red Bull Grand Prix of The United States on Circuit Of The Americas from March 27 to 29, 2026 in Austin, United States - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha ganado este sábado por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati) la carrera Sprint de MotoGP durante el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que el también español Pedro Acosta (KTM) los ha acompañado en el podio.

En el Circuito de las Américas (COTA), la categoría 'reina' abrió la veda de calificaciones. Otro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati), atrapó la 'pole position' con su mejor tiempo de 2:00.136 por delante de su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), igual que ocurrió la pasada semana en Goiânia durante el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil.

Sin embargo, Bezzecchi y el también italiano Luca Marini (Honda) fueron sancionados con dos puestos de retraso en la parrilla dominical por haber arruinado en la Q2 una vuelta rápida del catalán Marc Márquez (Ducati), quien saldrá sexto el domingo; mejor empezarán el murciano Pedro Acosta, en el segundo lugar, y el balear Joan Mir (Honda), quinto.

Ya de cara a la Sprint, disputada a 10 vueltas, Di Giannantonio bajó tras la salida desde la posición cabecera hasta el cuarto puesto, en un barullo que aprovechó 'Pecco' Bagnaia para alcanzar el liderato delante de Acosta mientras a su cola luchaban Marc Márquez y Di Giannantonio. El 'poleman' rebasó entonces al vigente campeón, que buscó devolvérsela.

Y antes de acabar la vuelta inaugural, Márquez se fue largo en una curva intentando adelantar y se cayó arrastrando en su accidente a un Di Giannantonio que abandonó la carrera. Bagnaia empezó a marcharse y ahí su persecución tuvo sabor español, pues Martín adelantó en la vuelta 3 a Mir y en la vuelta 4 a Acosta, siempre con Bezzecchi al acecho de todos.

No obstante, Bezzecchi se cayó en una curva hacia el lado izquierdo cuando quedaban tres vueltas para la conclusión y, de manera indirecta, aclaró el podio. Eso sí, la ambición de 'Martinator' tuvo recompensa en la última vuelta, rebasando a Bagnaia en una de las últimas maniobras. Esa victoria le valió para ponerse como líder del Mundial con 57 puntos.

DAVID ALONSO DA A COLOMBIA LA 'POLE' DE MOTO2

Por otra parte, el colombiano David Alonso (Kalex) ocupará el domingo la 'pole' de Moto2 tras haber firmado durante su calificación un mejor tiempo de 2:05.203, acabando así por delante del belga Barry Baltus (Kalex, +0.144) y del madrileño Alonso López (Kalex, +0.160).

Mientras tanto, el murciano Álvaro Carpe (KTM) arrancará el domingo desde la 'pole' en Moto3 tras hacer el mejor tiempo de su calificación con 2:12.107, terminando así por delante del irlandés Casey O'Gorman (Honda, +0.412) y del argentino Valentín Perrone (KTM, +0.419).