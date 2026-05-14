Jorge Martín: "Nosotros tenemos que crecer también en Montmeló"

MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, podium, portrait, winner during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France from May 8 to 10th 2026 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) aseguró este jueves, antes del Gran Premio de Catalunya que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que la marca italiana todavía debe "crecer" en un trazado que considera de los más difíciles para su moto, aunque destacó la mejora de confianza tras el gran resultado de Aprilia en Le Mans y los avances introducidos en los test de Jerez, además de admitir que ahora afronta los fines de semana "disfrutando más del momento" tras superar su lesión.

"Este quizá sea uno de los circuitos más difíciles para nosotros. Me gusta mucho el trazado, pero Álex Márquez (Ducati) ganó aquí (en 2025), KTM puede estar fuerte y nosotros tenemos que crecer aquí también, a ver si logramos un buen resultado", señaló en rueda de prensa.

El campeón del mundo en 2024 reconoció, no obstante, que llega a Barcelona con mejores sensaciones tras el pasado Gran Premio de Francia. "Sin duda he disfrutado muchísimo de Le Mans, ha sido buenísimo para mí y para Aprilia, copando los tres primeros puestos. Veremos aquí qué tal, la confianza siempre va creciendo con cada vuelta y es una nueva oportunidad de ir conociendo la moto. En los test de Jerez dimos un gran paso adelante, con nuevas piezas", explicó.

Martín aseguró además que su manera de afrontar las carreras ha cambiado tras la lesión sufrida el año pasado. "Tengo muy buenos recuerdos en este circuito, pero también malos, porque me rompí el pie y perdí el liderato en Moto3. Trataré de disfrutar del fin de semana, ahora disfruto del momento. Antes de la lesión era como si la vida fuera muy rápido y no acababas de entender que tener salud y estar bien es muy importante. Ahora tengo salud y me siento muy agradecido", manifestó.

Sobre su estado físico, admitió que todavía nota molestias, aunque cada vez menos. "La previsión es que hará frío, no es cuestión de volverse loco en la curva 5, pero ahora cada vez me cuesta menos colocar el hombro", comentó distendido sobre uno de los puntos claves del trazado catalán.

"La mentalidad ha cambiado muchísimo, he cambiado cómo afronto el fin de semana. Comparado con 2024, creo que a nivel de sensaciones estoy bastante similar, estoy pilotando de la misma manera. Con la Aprilia tienes que hacer líneas distintas, las voy conociendo y sé cómo hacerlas. Voy a tratar de continuar mejorando", añadió.

El piloto madrileño también celebró el ambiente vivido en el MotoGP Fan Fest de Barcelona. "Fue de locos, me impresionó cómo se desgallitaban por nosotros, coreándonos. Es muy importante promover estas actividades para dar a conocer MotoGP, el mejor deporte del mundo. Me insistieron con el 'moonwalk' y no me pude resistir", bromeó.

Además, evitó entrar en comparaciones con Ducati y puso el foco en su propia evolución con Aprilia. "No sé hasta qué punto se han desarrollado ellos estos dos años. Yo sé lo que piloto y disfruto mucho de la moto. Sé que Ducati ha ganado en Jerez, que las dos Ducati están funcionando, y eso es todo", indicó.

Por último, Martín tuvo palabras de apoyo para Marc Márquez. "Si alguien demuestra que puede ir de lo más bajo a lo más alto, ese es Marc. Que se recupere y vuelva con nosotros cuanto antes", deseó al piloto de Cervera.

También reflexionó sobre la capacidad de los pilotos para competir pese al dolor. "Puedo resistir bastante el dolor, que es igual para todos, pero cada piloto es distinto en cuanto a sensaciones. A veces llego a una carrera en la que no puedo cocinar, pero sí pilotar. Es cuestión de adrenalina y de presión, que nos permite competir con dolor", concluyó.