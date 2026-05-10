Jorge Martín protagoniza una nueva remontada y cierra un fin de semana perfecto en Le Mans

May 9, 2026, Le Mans, France: 89 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action, celebrating his win in Sprint Race during the 2025 MotoGP Michelin Grand Prix de France from May 8 to 10th 2026 at the Circuit Bugatti in Le Mans, France - Europa Press/Contacto/Gigi Soldano

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de motociclismo, saliendo octavo, coronando un fin de semana perfecto en Le Mans, mientras que Izan Guevara (Boscoscuro) comandó el podio español de Moto2 y Máximo Quiles (KTM) afianzó su liderato de Moto3 con otro triunfo.

En un domingo marcado por la ausencia del vigente campeón, un Marc Márquez (Ducati) que este mismo domingo ha sido operado del hombro y de la fractura en el pie que se produjo por una dura caída en la esprint del sábado, Martín centró las miradas al protagonizar una nueva remontada en el circuito francés para ganar un domingo 588 días después.

Si el sábado, en la carrera corta, lograba pasar de la octava posición de salida a la primera, este domingo reprodujo exactamente el mismo guion; fue ganando plazas desde la octava y, a falta de tres vueltas para el final adelantó a su compañero de equipo y líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que entonces era cabeza de carrera.

Comenzó a tirar y ya nadie le discutió el triunfo, el primero en una carrera larga desde el Gran Premio de Indonesia 2024, y con el que cierra un fin de semana perfecto con dos victorias. Así, se queda a un solo punto en la general de Bezzecchi (128), que se subió al segundo cajón de un podio que completó el japonés Ai Ogura (Aprilia). Dominio total de Aprilia.

Mientras, Pedro Acosta (KTM) cerró el 'Top 5' después de ser superado casi en línea de meta por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati). Raúl Fernández (Aprilia) fue octavo, por delante de Fermín Aldeguer (Ducati), y Alex Rins (Yamaha) terminó duodécimo. Ni Alex Márquez (Ducati), que se fue a la grava en la curva 4 en el segundo giro, ni Joan Mir (Honda), que también sufrió una caída en el tramo final cuando marchaba sexto, pudieron finalizar la cita.

Todo en una carrera en la que Bezzecchi tomó el liderato una vez se apagaron los semáforos, con Francesco Bagnaia (Ducati) presionando y Acosta situándose tercero. Martín, a ritmo de vuelta rápida, fue acercándose al trío de cabeza, y encontró su oportunidad cuando 'Pecco' se fue al suelo en la vuelta 16.

A diez giros para el final, el madrileño superó al murciano para lanzarse a por su colega de garaje, al que alcanzó y sobrepasó cuando quedaban apenas dos vueltas y media para la resolución de la carrera. Cambió de ritmo y ya nadie pudo alcanzarle, sumando 37 puntos de 37 posibles en Le Mans.

GUEVARA LIDERA EL PODIO ESPAÑOL DE MOTO2

Por su parte, Izan Guevara (Boscoscuro) no desaprovechó la pole lograda el sábado y logró su primera victoria del año en Le Mans, liderando un 'Top 4' español después de una prueba que tuvo que relanzarse a nueve vueltas después de que ondease la bandera roja por una accidente de Jorge Navarro (Forward) que dejó su moto en medio de la pista.

Antes, la carrera había sido declarada en mojado y reducida a 14 vueltas por la humedad del asfalto. Guevara no falló ni en la primera salida ni en la relanzada y se adjudicó el triunfo por delante del líder del campeonato, Manu González (Kalex), y de Iván Ortolá (Kalex), que protagonizó una de las remontadas del día para pasar de su decimocuarto puesto en parrilla al tercer cajón del podio.

Alonso López (Kalex) tuvo que conformarse con la cuarta plaza, mientras que Arón Canet (Boscoscuro), Dani Holgado (Kalex) y Sergio García Dols (Kalex) terminaron décimo, undécimo y duodécimo, respectivamente. Fuera de los puntos acabaron Alberto Ferrández (Boscoscuro), decimosexto; José Antonio Rueda (Kalex), decimoctavo; Adrián Huertas (Kalex), decimonoveno; Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo; Alex Escrig (Forward), vigésimo primero; y Dani Muñoz (Kalex), vigésimo cuarto.

Con estos resultados, Manu González, que enlaza dos segundas posiciones consecutivas, se mantiene en lo más alto de la clasificación con 79,5 puntos, 9,5 de ventaja sobre Guevara y 20,5 sobre el australiano Senna Agius (Kalex), séptimo este domingo.

QUILES, MÁS LÍDER DE MOTO3 CON OTRO TRIUNFO

En Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) ha afianzado su liderato después de firmar su tercera victoria del curso en una carrera que ha dominado de principio a fin y en la que hubo hasta 13 caídas. El murciano lideró un podio que completaron el madrileño Adrián Fernández (Honda), 'poleman' del sábado y que asciende al segundo puesto de la general, y el italiano Mateo Bertelle (KTM).

Después de haber sumado 115 puntos de 125 posibles, Quiles amplía su ventaja en el Mundial de Pilotos y ahora supera al segundo, Fernández, en 46. El también español Álvaro Carpe (KTM), que no ha podido acabar la cita tras irse al suelo, desciende la segunda a la tercera plaza de la general y se queda a 62 unidades del líder.

Mientras, Joel Esteban (KTM), que partía vigésimo, ofreció una fantástica actuación para acabar quinto, Adrián Cruces (KTM) fue séptimo, justo por delante de David Almansa (KTM), y Brian Uriarte (KTM) ha cerrado la zona de puntos al ser decimoquinto a pesar de sufrir una caída. David Muñoz (KTM) fue decimoctavo, mientras que, además de Carpe, tampoco consiguió terminar Jesús Ríos (Honda).