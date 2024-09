Jorge Martín se redime en Mandalika y Pedro Acosta termina segundo

Archivo - MARTIN Jorge (spa), Prima Pramac Racing, Ducati Desmosedici GP24, portrait celebrates his second place during Sprint race 2024 MotoGP Gran Premio GoPro de Aragón, 2024 MotoGP Barcelona Grand Prix, on MotorLand Aragón, from August 30 to September - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press