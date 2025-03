Jorge Martín tampoco estará en Austin y es duda para Losail

Archivo - 01 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP25, action during the Malaysia MotoGP Test on the Petronas Sepang International Circuit from February 5 to 7, 2025 in Sepang, Malaysia, - Photo Studio Milagro / DPPI

Archivo - 01 MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP25, action during the Malaysia MotoGP Test on the Petronas Sepang International Circuit from February 5 to 7, 2025 in Sepang, Malaysia, - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y actual campeón de la categoría de MotoGP, Jorge Martín, confirmó este jueves que se perderá también el Gran Premio de los Estados Unidos de finales de marzo y que es duda para el de Catar de la segunda semana de abril por la lesión sufrida antes del inicio del Mundial que le ha hecho ya ser baja en Tailandia y Argentina y de la que le está "costando" recuperarse "tan rápido" como desea.

"Estoy sufriendo mucho, no es mi momento. Me está costando recuperarme tan rápido como quisiera. También puedo decir desde aquí que no estaré en Austin. Me gustaría estar allí, pero no competiré y no sé si podré estar también en Catar", lamentó Martín en una conexión en directo durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Argentina con Marc Márquez (Ducati), Alex Márquez (Ducati) y Francesco Bagnaia (Ducati).

El madrileño sufrió una caída en la pretemporada durante el primer día del test de Sepang (Malasia) por la que tuvo que pasar por el quirófano y cuando parecía que estaría listo para la primera carrera en Tailandia, sufrió una nueva caída en un entrenamiento que le obligó a otra operación por un triple fractura en la mano con un peor pronóstico de recuperación.

"Todavía no lo sé, sin duda, es muy pronto", confesó sobre cuando podría volver a competir en el Mundial. "Me gustaría hacer algún tipo de prueba antes de volver a competir porque no me siento muy bien. Sé que Massimo (Rivarola, CEO de Aprilia) también está trabajando en eso, a ver si podemos lograrlo", apuntó.

Martín recalcó que "es difícil ver desde casa" el campeonato, pero que seguirá "muy de cerca" el Gran Premio de Argentina. "Estoy animando a Aprilia; espero que puedan mejorar un poco más y estar más cerca del podio", indicó. "Es un poco aburrido sin mí en la pista... pero espero que estos chicos puedan dar un gran espectáculo este fin de semana. Lo veré desde casa y seguro que disfrutaré de la carrera", sentenció con una sonrisa.