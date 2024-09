Jorge Prado gana en Turquía y recorta con Gajser en el Mundial de MXGP

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Prado (GasGas) sigue soñando con poder defender su título de campeón del mundo de la categoría MXGP tras adjudicarse la victoria este domingo en el Gran Premio de Turquía, cita del Campeonato del Mundo de Motocross.

El gallego fue el mejor en Afyonkarahisar, a donde llegaba muy urgido tras un mal fin de semana en Suiza donde el líder, el esloveno Tim Gajser (Honda) aumentó su renta en la general, aunque ahora ha sido el lucense el que le ha devuelto el golpe para ponerse a 14 puntos a falta de dos citas.

El circuito turco estaba marcado como un trazado teóricamente favorable a Gajser, pero Prado fue capaz de darle la vuelta a la situación en un fin de semana que arrancó con un segundo puesto en la manga clasificatoria por detrás del líder. Sin embargo, el domingo no comenzó bien y el actual campeón, aunque fue mejor que su rival, se vio superado por el suizo Jeremy Seewer (Kawasaki) y el francés Maxime Renaux (Yamaha).

En la última manga, la Gas Gas del español salió por delante en el que es el 15º 'holeshot' de Prado en la temporada y desde ahí fue capaz de dominar la manga, superando al esloveno y al neerlandés Jeffrey Herlings (KTM), que se queda a 39 puntos del de Lugo.

"Feliz con la victoria. La primera manga ha sido muy complicada porque en la primera vuelta se me soltó el cierre de pantalón y en los últimos diez minutos se me salió la lente de las gafas. En la segunda, en cambio, he salido primero y he podido mantenerme delante de Gajser en todo momento y ganar con un buen ritmo. Estoy supercontento con la victoria, reducimos la distancia en el campeonato y a seguir", expresó el gallego.

Además, la cita turca también dejó la victoria de la piloto catalana Daniela Guillén, que se proclamó subcampeona del mundo porque su rival, la neerlandesa Lotte van Drunen (Yamaha), sumó los puntos necesarios para ganar el título.