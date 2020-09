Jorge Vilda: "Cada partido es determinante y así nos lo tomamos contra cualquier rival"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, aseguró que tienen "las mejores sensaciones" para la vuelta a la competición este sábado ante Moldavia de clasificación para la Eurocopa de 2022, y recalcó que se deben tomar cada partido "como determinante" sin importar el potencial del rival.

"Tenemos las mejores sensaciones después de seis días de entrenamiento. Las 23 jugadoras están disponibles y con muchas ganas de volver a competir después de seis meses. Las he visto realmente bien", apuntó Vilda en rueda de prensa.

El técnico reconoció que quedaron "sorprendidos por el ritmo que han traído" las internacionales. "Algunas llevaban nueve semanas de pretemporada sin ni siquiera competir, otras que ya. Nos hemos encontrado estados heterogéneo, pero se nota que se han cuidado y entrenado porque los datos que tenemos de recuperación y los estados de forma son muy óptimos para competir", celebró.

"Enseguida nos hemos acoplado todo. Este es un equipo que ya está muy hecho y consolidado, y cuando las jugadoras vienen ya saben lo que queremos y ya vemos automatismos. Queremos ser un equipo, pero no sólo un equipo, sino un gran equipo", añadió.

En este sentido, valoró la buena acoplamiento de 'Peke', Teresa Abelleira y 'Misa', las tres nuevas y a las que el recibimiento de sus compañeros les ha ayudado a que "puedan sacar todo su talento". "Las veo contentas e intentando dar lo mejor de sí mismas", expresó.

De cara al partido ante Moldavia, el madrileño remarcó que tienen "muchas ganas de agradar, de completar un buen partido y de volver con esos tres puntos" y aclaró que pese a la entidad del rival son "tres puntos iguales". "Tenemos partidos que se cuentan con los dedos de la mano y cada uno es determinante e importante, y así nos lo tomamos contra cualquier rival", advirtió.

Finalmente, espera que puedan dedicarle el triunfo a Virginia Torrecilla, internacional que está de baja recuperándose a la operación de un tumor cerebral en mayor. "Recibimos el otro día su visita y fue un día muy feliz. Teníamos muchísimas ganas de verla y todo lo que hagamos a partir de que no esté va a ir dedicado a ella. Creo que se ha mejorado incluso el grito de guerra del equipo. 'Vir' está con nosotros y va a ser una más aunque no esté", sentenció.

PAREDES: "TENEMOS CLARO LO QUE QUEREMOS Y CUAL ES EL CAMINO"

Junto al seleccionador nacional compareció la defensa y capitana Irene Paredes, que dejó claro que han "preparado el partido como lo merece". "Es internacional y de clasificación, creo que ya es suficientemente importante. Estamos aquí para sacar los tres puntos y todas tenemos claro lo que queremos y cual es el camino", declaró.

"Cualquier partido fuera de casa se puede complicar muchísimo, pero sabemos que el rival más complicado somos nosotros y tenemos que estar a nuestro nivel porque eso allanaría mucho el camino. Ellos juegan en casa y van a estar fuertes, pero tenemos armas suficientes", añadió.

Paredes se refirió a las debutantes a las que ve "muy trabajadoras, integradas y listas para aportar". "Toda sabemos lo mucho que cuesta estar seleccionada porque cada una quiere ganarse el puesto y seguir viniendo", remarcó.

La central del PSG también admitió que había sido una concentración "un poco diferente". "No hemos podido salir del hotel, pero quizá eso nos haya servido para pasar más tiempo juntas y de hacer más cosas en grupo", confesó.

"Virginia está con nosotras. Vino de visita, yo todavía no estaba con el grupo porque tenía partido con mi club y me dio mucha pena no verla, pero me consta que está bien y fuerte. Sigue siendo un ejemplo para nosotras y nos da fuerza para afrontar más retos", indicó sobre la balear.