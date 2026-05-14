La jornada 37 de LaLiga EA Sports contará con una opción Multiliga

Castrin of Sevilla FC celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RCD Espanyol at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 9, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports entra en su tramo final con una jornada 37 unificada que se disputará este domingo 17 de mayo, en la que los aficionados podrán seguir todos los encuentros a través de los operadores oficiales en España: Movistar Plus+, DAZN y Orange TV, además de la señal Multiliga para no perder detalle de todo lo que suceda simultáneamente en los distintos estadios.

La jornada concentrará a las 19.00 horas nueve partidos con impacto directo en la clasificación. La pelea por Europa y la lucha por la permanencia serán los grandes focos de una tarde en la que varios equipos llegarán con objetivos todavía abiertos. La igualdad en la tabla convertirá cada gol en un posible cambio de escenario.

Entre los duelos más destacados, el Rayo Vallecano - Villarreal CF enfrentará a dos equipos con ambiciones en la parte alta y media de la clasificación; el Elche CF - Getafe CF tendrá peso directo en una zona especialmente apretada; mientras que partidos como Levante UD - RCD Mallorca, CA Osasuna - RCD Espanyol, Real Oviedo - Deportivo Alavés o Atlético de Madrid - Girona FC serán claves para definir el mapa competitivo antes de la última jornada.

Además, el Sevilla FC - Real Madrid será uno de los grandes encuentros de la tarde, mientras que la jornada se cerrará a las 21.15 horas con el FC Barcelona - Real Betis, un duelo entre dos equipos protagonistas de la temporada. El Real Betis llega a este tramo final tras asegurar su clasificación para la Champions League, un hito histórico para el club verdiblanco.