Las V Jornadas de Clubes de LaLiga comparten experiencias sobre innovación y crecimiento sostenible

V Jornadas de Clubes de LaLiga - LALIGA

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de las Jornadas de Clubes de LaLiga reúne en PortAventura World, en Vila-seca (Tarragona), a más de 500 ejecutivos de clubes, representantes de la patronal y partners para compartir experiencias sobre innovación y crecimiento sostenible para el fútbol profesional en España.

Organizado por la Oficina de Clubes de LaLiga, el evento junta durante dos días a representantes de los clubes de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion para compartir los avances en diferentes ámbitos en la última temporada y reconocer las mejores estrategias de éxito de la industria.

Así, los clubes participan en sesiones plenarias y workshops centrados en temas fundamentales como la gestión comercial, la internacionalización, la monetización digital y la explotación de infraestructuras.

Los directivos también tendrán acceso casos de éxito de referencia internacional, como los del Eintracht Fráncfort de la Bundesliga alemana, el Olympique de Lyon de la Ligue 1 francesa y el Kansas City Chiefs de la NFL estadounidense, tres organizaciones que representan diferentes modelos de negocio para que los clubes de LaLiga puedan crear sinergias e intercambiar contenido de alto valor añadido.

De la mano de empresas tecnológicas, los clubes accederán también a conocimiento de primer nivel sobre cómo transformar la tecnología en negocio. Nvidia será una de las protagonistas, con una sesión en la que explicará de forma práctica cómo aprovechar la inteligencia artificial para generar nuevas fuentes de ingresos y optimizar la gestión deportiva y comercial.

La conexión con la Generación Z es otro de los grandes retos sobre la mesa. LaLiga y los clubes trabajarán de forma conjunta para entender cómo captar la atención de la audiencia más joven, que consume el fútbol de manera radicalmente diferente, con el objetivo de construir un vínculo duradero que refuerce los valores de la competición nacional.

Además, durante el encuentro se entregarán los Premios de la Oficina de Clubes que, en su segunda edición, reconocerán a los clubes en siete categorías, en ellas a mejores prácticas en internacionalización o mejores activaciones.