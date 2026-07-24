Josan Ferrández renueva por una temporada con el Elche CF

El futbolista Josan Ferrández ha renovado una temporada con el Elche CF, y cumplirá su décima campaña en el equipo franjiverde. - ELCHE CF

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista crevillentino Josan Ferrández ha renovado su contrato con el Elche CF por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027, y afrontará en 2026-27 su décima temporada con la camiseta del club franjiverde, según anunció este viernes la entidad ilicitana en un comunicado.

Con 281 partidos oficiales, Josan Ferrández ocupa ya el noveno puesto en la clasificación de futbolistas con más encuentros disputados en la historia del club ilicitano.

Desde su llegada al Elche CF, el futbolista alicantino ha sido protagonista de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de la entidad. A sus ascensos con el primer equipo se sumó la pasada temporada el logro de la permanencia en LaLiga EA Sports bajo las órdenes de Éder Sarabia.

Formado en la cantera del Elche, Josan Ferrández regresó al Elche en el mercado de invierno de 2017-18 procedente del Albacete Balompié. Desde entonces, ha jugado 281 encuentros -23 de ellos en el curso 2025-26, entre Liga (19) y Copa del Rey (4)-, y ha sido protagonista de los tres últimos ascensos, el de LaLiga Hypermotion y los dos a LaLiga EA Sports con José Rojo 'Pacheta', en 2020, y Sarabia, en 2025.

"Con esta renovación, el Elche CF asegura la continuidad de uno de sus capitanes y de un futbolista que seguirá ampliando su legado con la franja, escribiendo nuevas páginas en la historia de la entidad", concluyó el club en la nota de prensa.