José Alberto López no estará en Castellón después de ser intervenido por una complicación vascular

Archivo - Jose Alberto Lopez, head coach of Real Racing Club, looks on during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Cadiz CF and Real Racing Club at Nuevo Mirandilla stadium on December 7, 2025, in Cadiz, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, fue intervenido este miércoles de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada, que requirió de asistencia en urgencias, y no podrá estar presente en el banquillo del SkyFi Castalia este sábado en el duelo que mide a los cántabros ante el Castellón.

El comunicado emitido por el conjunto santanderino apunta que el técnico se encuentra "bien y en reposo" y que la próxima semana "será valorado nuevamente" para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria. "Desde el club le deseamos una rápida recuperación y esperamos verle muy pronto liderando al equipo tal y como acostumbra", concluye la nota.