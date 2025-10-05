José Antonio Rueda conquista el título de Moto3

Archivo - RUEDA José Antonio (spa), Red Bull KTM Ajo, portrait celebrates his victory during the 2025 Moto3 Motul Grand Prix of the Netherlands, Netherlands GP, on the TT Circuit Assen, from June 27 to 29, in Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

El sevillano gana en Mandalika una caótica carrera con final bajo bandera roja

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español José Antonio Rueda (KTM) se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 por primera vez después de ganar este domingo la carrera del Gran Premio de Indonesia, decimoctava cita del Mundial de motociclismo, en la que remontó desde la novena posición para convertirse en el noveno campeón español de la categoría.

El sevillano, que lideró un podio al que también se subieron los italianos Luca Lunetta (Honda) y Guido Pini (KTM), firmó su noveno curso del año en una prueba llena de sanciones y adelantamientos y marcada por un final bajo bandera roja debido a un toque entre los españoles Adrián Fernández (Honda) y David Muñoz (KTM) en el tramo final.

Rueda cayó hasta la duodécima posición una vez se apagaron los semáforos en Mandalika con su principal rival por el campeonato, Ángel Piqueras (KTM), rodando sexto. Sin embargo, el valenciano fue relegado a rueda del líder tras tocarse con Muñoz, al tiempo que el australiano Joel Kelso (KTM), en cabeza de carrera, sufría una caída.

El de Los Palacios siguió remontando y a falta de seis giros para el final superó a Adrián Fernández y ascendió a la primera plaza, mientras las penalizaciones lastraban a pilotos como Máximo Quiles (KTM) como Ángel Piqueras, obligados a cumplir una 'long lap'.

Tanto Fernández como Muñoz adelantaron a Rueda en los compases finales, pero un toque entre ambos acabó con el piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP en el suelo y con el del Leopard Racing bajo investigación. La bandera roja puso fin a la lucha y dio la victoria a Rueda.

Entre el resto de españoles, Quiles, aún pendiente de cumplir su 'long lap', terminó cuarto; Adrián Fernández, sancionado con una doble 'long lap', terminó sexto; y Piqueras fue séptimo.