José Antonio Rueda: "Prefiero ir paso a paso y hacerme un hueco en Moto2"

El piloto español de Moto2 José Antonio Rueda (Kalex) admite que "cambia todo" en esta nueva categoría, a la que llega desde Moto3, donde se proclamó campeón del mundo el año pasado, y que por ello prefiere "ir paso a paso" y hacerse con paciencia "un hueco".

"Son muchísimas cosas, la verdad es que cambia todo", asegura Rueda en una entrevista facilitada este jueves por Estrella Galicia 0,0, patrocinador del andaluz, tras ser preguntado que es lo que le había impresionado más de su nueva categoría.

Rueda apunta que "la moto pesa más y también corre mucho más". "Los neumáticos son diferentes y tienes que gestionar muchas más cosas que en otras categorías. Ahora mismo estoy pendiente de todo eso, ha sido una pretemporada en la que me hubiera gustado poder entrenar un poco más, sobre todo siendo la categoría que es, pero hay que seguir adelante dándolo todo", subraya.

Y eso le hace ser cauto en este primer año. "Siempre he dicho que no tengo que crearme ninguna expectativa. Prefiero ir paso a paso, pero que sean firmes, para hacerme un hueco en la categoría. Lo demás ya se irá viendo", advierte después de no poder acabar su primera carrera en su nueva categoría.

Rueda volvió hace dos semanas en Tailandia a competir en el Mundial tras su grave accidente en Malasia el año pasado cuando ya era campeón del mundo. "Me encuentro bastante bien. La verdad es que ha sido, cuanto menos, 'difícil', pero ya estamos de nuevo encima de la moto y con muchas ganas de competir", remarca.

Al sevillano "no" le ha cambiado nada la vida este título con tan sólo 20 años y sigue haciendo "las cosas de siempre con la gente de siempre". "Donde vivo tampoco he notado ninguna diferencia y sigo siendo como cualquier otro vecino. Mi familia y amigos me han apoyado desde el principio para perseguir mi sueño y lo han dado todo por mí", asegura.

Finalmente, el campeón del mundo valora también el apoyo de Estrella Galicia 0,0 desde que empezó en el mundo de las motos y lo considera "un camino muy bonito". "Siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que me han ayudado en esas categorías, ya que es muy importante para seguir creciendo como piloto y como persona, así que fue un momento muy bonito en el que me lo pasé súper bien, y agradezco muchísimo lo aprendido en todos esos años hasta llegar al Mundial", reconoce.