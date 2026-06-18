José Barcala amplía hasta 2028 su contrato como entrenador del Bayern Femenino

Archivo - Jose Barcala, head coach of Bayern Munchen, gestures during the UEFA Women's Champions League match between Atletico de Madrid and Bayern Munchen at Centro Deportivo Wanda, on December 10, in Alcala de Henares, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Bayern Femenino anunció este jueves que ha ampliado un año el contrato del entrenador José Barcala, que llegó el verano pasado al conjunto alemán en el que ahora permanecerá hasta el 30 de junio de 2028 y como premio al "éxito" que tuvo en su primer año.

Barcala fue fichado por el club bávaro procedente del Servette suizo y en su primera campaña en el Bayern ha logrado el triplete nacional (Bundesliga, Copa y Supercopa), y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, donde fue eliminado por el Barça Femení.

"La renovación anticipada del contrato de José Barcala es una clara muestra del éxito de nuestra colaboración. En su primera temporada, José demostró de forma contundente que encarna nuestros valores y está llevando a nuestro equipo a un nuevo nivel. Con él al frente del equipo, queremos continuar con la evolución positiva del último año y seguir progresando con paso firme en el futuro", apuntó Bianca Rech, directora de Fútbol Femenino del FC Bayern.

La directiva recordó que "la temporada más exitosa en la historia del FC Bayern femenino" demuestra que el entrenador gallego, "con su experiencia, su estilo de liderazgo y su gran ambición", es el técnico "idóneo" para alcanzar sus objetivos "tanto a nivel nacional como internacional en los próximos años".

Por su parte, José Barcala no escondió que esta ampliación "significa mucho". "Agradezco la confianza que el club ha depositado en mí y estoy deseando seguir construyendo juntos en los próximos años. Al repasar mi primera temporada, me siento especialmente orgulloso del desarrollo y la cohesión de nuestro equipo: de nuestro rendimiento en los momentos clave, de cómo afrontamos la competición y, sobre todo, de cómo aprendimos de cada partido y de cada reto a lo largo de la temporada, y de cómo mejoramos", advirtió.

"Estoy convencido de que el máximo rendimiento se consigue con el trabajo diario, el aprendizaje continuo y la ambición de mejorar constantemente. Ese seguirá siendo nuestro objetivo: desarrollarnos continuamente como equipo. Queremos jugar el mejor fútbol posible", sentenció.