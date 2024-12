José Blaya (Dep. Minera): "Esperemos que vayan todas las estrellas del Real Madrid, podemos hacer daño"

LAS ROZAS (MADRID), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Deportiva Minera, José Blaya, valoró este lunes el enfrentamiento ante el Real Madrid, "la niña bonita" del sorteo, en los dieciseisavos de la Copa del Rey Mapfre, un duelo que "es un sueño" para la entidad y bromeó del "daño" que pueden hacer a los madridistas, por lo que espera que acudan "todas las estrellas" blancas.

"Esperemos que vayan todas las estrellas porque podemos hacer daño. El equipo está supercontento, superilusionado y esto es debido a ellos, el esfuerzo que han tenido por pasar ante un equipo de Primera División. El mérito lo tienen los futbolistas", dijo el presidente tras el sorteo de las eliminatorias de dieciseisavos de la Copa del Rey celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Blaya se mostró "contento" por el resultado del sorteo que le emparejó ante el Real Madrid, "el más grande", y espera que se juegue en el Estadio Cartagonova, propiedad del Cartagena, como "en el partido anterior". "Un equipo tan humilde como la Deportiva Minera que viene de un pueblo de 1.400 habitantes, jugar por primera vez en su vida con un Real Madrid, es un sueño", afirmó.

"El móvil lo llevo aquí en el pecho que parece que el corazón me está latiendo, echa fuego. Estoy súper nervioso, no quiero mirar ni el móvil, de momento no quiero ni mirar", manifestó el presidente que confirmó que su hijo fue el primero en llamarlo.

Sobre le rival que le podría tocar, reconoció que le "daba igual", pero que tenían "el ojo en el Real Madrid que es la niña bonita". "El Real Madrid es muy difícil, pero lo vamos a dar todo, como con el Alavés, que lo veíamos súper difícil. Vimos súper difícil el primer partido contra el Tudelano, que ganamos 0-5, porque este equipo ha estado unos años ahí prácticamente en Tercera División con muchos problemas, casi rozando el descenso", aseveró.

"Llevo dos años de presidente y el año pasado fuimos campeones y este año estamos aquí luchando por la Segunda RFEF y en la Copa del Rey. Ganamos en Tudela 0-5 y le ganamos también en la Copa del Rey el jueves al Alavés. Esto es un sueño", confesó.