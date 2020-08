José Castro: "Estamos en el torneo donde nuestro equipo se transforma"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla, José Castro, se mostró optimista este miércoles sobre las opciones del equipo en la Liga Europa, tanto porque es el torneo "donde se transforma" como por el estado de forma que ofreció en el reinicio de LaLiga Santander.

"Tengo muy buenas sensaciones. Estamos en nuestro torneo, donde nuestro equipo se transforma, y además ha sido una temporada muy buena donde hemos conseguido el objetivo de la 'Champions', así que sólo podemos estar contentos", señaló Castro en rueda de prensa telemática recogida por la web del club.

El dirigente confesó que en la entidad están "muy ilusionados" por intentar conseguir su cuarta Liga Europa y que, aunque es "difícil", confía en un equipo que "se ha venido arriba" y llegan sin perder "un sólo encuentro" en la reanudación de LaLiga Santander. "Me transmite ilusión y muchas ganas de conseguir algo importante", añadió.

Para el mandatario, conquistar el título europeo parece "más factible porque son menos partidos", pero que los que quedan son "equipos de categoría y muy importantes". "El césped dará o quitará razones", advirtió en la víspera del duelo ante la AS Roma en Duisburgo (Alemania).

"Nos hubiera gustado jugar los partidos nada más acabar LaLiga, pero no pudo ser así. No queremos excusas, queremos trabajo, ganar todo lo que podamos, y esta es una ocasión inmejorable y los jugadores lo saben y lo quieren", aseveró el dirigente, que ve "alegría" en una plantilla, que "sabe de la exigencia que impone en todo lo que hace" el club y que provoca que "el mensaje no puede ser otro que el de ambición".

Castro, que advirtió que han cumplido "a la perfección el estricto protocolo" que ha puesto en liza la UEFA, consideró que deberán "hacer el mismo juego" que el realizado "en una liga tan competitiva" como la española para avanzar en la Liga Europa. "Si somos capaces de mantener ese ritmo, tendremos muchas posibilidades", puntualizó.

"NI ME OCUPA NI ME PREOCUPA EL MOVIMIENTO ACCIONARIAL"

El presidente del Sevilla también elogió la figura de Julen Lopetegui, para el que "algunos" no era "el idóneo". "Si hablas con él cinco minutos sabes que es nuestro entrenador ideal. Viene a por todo, es serio, trabajador, sin dobleces", remarcó.

"Estamos encantados con él, porque ha sido capaz de ser un líder en la plantilla, respetado, y ahora que no hay ruido lo vemos dirigir más que nunca. Nos ha metido en Champions dos jornadas antes del final, así que ojalá sea nuestro entrenador durante muchos años, porque será una señal de haber conseguido cosas importantes", agregó del guipuzcoano.

Finalmente, eludió comentar las informaciones sobre el movimiento accionarial de los últimos días y que podría suponer la vuelta a la presidencia de José María del Nido. "Ni me ocupa ni me preocupa, solo lo hace el Sevilla en esta eliminatoria para seguir consiguiendo cosas importantes. Lo demás me trae sin cuidado, lo importante es el equipo y la entidad, lo importante es el Sevilla", zanjó.