José Castro: "No es fácil poner de acuerdo a 25 personas"

"En el Sevilla no gobernamos de cara a la galería"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla, José Castro, valoró este jueves de manera positiva la forma de proceder en especial de la primera plantilla, para llegar a un "acuerdo" que no fue fácil y reducir los salarios para ayudar al club y al resto de trabajadores ante la crisis del coronavirus.

"Ha sido un acuerdo muy trabajado, ha necesitado de mucho diálogo entre las partes. No podemos olvidar que no es fácil poner de acuerdo a un grupo de 25 personas, pero la realidad es que habiendo buena voluntad entre todos hemos llegado a soluciones para este acuerdo, que entiendo que es muy bueno para la entidad, para el Sevilla FC", dijo el máximo mandatario del club.

El presidente del cuadro andaluz atendió a SFC Radio un día después de conocerse el acuerdo de los jugadores y el club, más allá del ERTE presentado la pasada semana. "En el pacto al que hemos llegado con la plantilla hay una cláusula de confidencialidad, que impide que ninguna de las partes pueda hacer públicas cantidades. Lo que sí puedo decir es que esas cantidades van a servir para amortiguar las pérdidas", apuntó.

"Nuestra plantilla ha dado la talla y yo me encuentro muy, muy satisfecho de cómo han procedido. Hemos trabajado para conseguir que todos tengan garantizado al menos el 95% de su salario, y para eso el Consejo de Administración y los altos ejecutivos también han renunciado a un porcentaje importante de sus ingresos anuales en beneficio de la estabilidad del Sevilla FC, tanto a corto como a medio plazo", añadió.

José Castro dejó claro que las medidas tomadas pueden no ser populares pero sí necesarias. "En el Sevilla FC no nos hemos caracterizado por gobernar de cara a la galería en los últimos 20 años y no nos ha ido nada mal, creo. Gobernar requiere de un ejercicio de responsabilidad, de honestidad, de honradez y de toma de decisiones que muchas veces no son nada populares", dijo.

Además, el presidente del Sevilla reconoció que nadie puede saber cuándo volverá la competición. "De momento hay mucha incertidumbre. Lo prioritario, como no puede ser de otra forma, es frenar la pandemia y que no haya más contagios. La realidad es que nadie sabe qué va a pasar. Yo como presidente del Sevilla espero y deseo que regrese cuanto antes la competición", confesó.