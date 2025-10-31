José Félix Díaz, nuevo director editorial de As

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista José Félix Díaz ha sido nombrado director de contenidos del diario As por el director general de Deportes de PRISA Media, Aloysio Araujo, según informa este viernes el diario deportivo en un comunicado.

Díaz cuenta con más de 35 años de experiencia en el periodismo deportivo. Inició su carrera en Marca, donde permaneció 19 años y ejerció, entre otros puestos, como jefe de sección de Deportes y de Fútbol.

De 2009 a 2014 fue redactor jefe de Deportes en El Confidencial hasta que volvió a Marca. Ha sido también colaborador de diferentes medios y programas deportivos, como El Chiringuito, Movistar o Televisión Española (TVE).

"Coincidimos en una anterior etapa profesional y valoro su experiencia en diferentes formatos -prensa, televisión y radio- y su capacidad de liderazgo. Necesitamos impulsar la transformación multimedia que nos demanda el mercado, acercarnos a las nuevas audiencias y ofrecer, tanto en España como en América, una experiencia informativa y de entretenimiento a la altura de la marca. La enorme ventaja es que el diario As tiene la marca y el equipo que nos van a permitir liderar el sector", comentó el director general de Deportes de PRISA Media, Araujo.

El hasta ahora director del As, Vicente Jiménez, emprenderá ahora un nuevo reto profesional fuera del Grupo. La vicepresidenta de PRISA y consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil, destacó que Vicente Jiménez ha sido un "ejemplo de profesionalidad y talento" todos estos años y que su contribución a El País, la SER y el diario As "es extraordinaria".

Jiménez se incorporó a PRISA en 1990. Dirigió 'El País de las Tentaciones' y fue redactor jefe y subdirector antes de ser nombrado director adjunto. Tras una etapa como corresponsal en Nueva York, volvió a España como director general de la Cadena SER y PRISA Radio, para después ser director general de las emisoras latinoamericanas de PRISA Radio y, desde abril de 2019, director del diario As.