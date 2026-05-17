José Herrera: "No hicimos el partido perfecto y hemos perdido"

José Herrera, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, José Herrera, reconoció que no hicieron "el partido perfecto" como necesitaban este sábado en la final de la Copa de la Reina y de ahí el 3-1, aunque denunció "una falta muy clara" en el tercero azulgrana.

"Lo primero felicitar al FC por el título. Termino extasiado, intento darlo todo. Es cierto que la primera parte esas situaciones nos penalizan mucho. Dos de ellas, porque es una falta muy clara sobre Medina en el segundo palo. Entiendo que no ven según qué acciones, la imagen no era buena decían. Tendremos que seguir trabajando para tener calidad de imagen", dijo en rueda de prensa.

"Con ese tercer gol se complica. En la segunda vamos más a por ellas, con mucha más tensión, con esa presión, y el partido ha estado abierto, solo que ha habido demasiado detenimiento. Tenemos que luchar para que en el fútbol haya más ritmo, si se para el juego se hace complicado para el equipo que va por debajo", añadió.

El preparador fue también autocrítico con la actuación de un Atlético que mejoró en el segundo tiempo en el Gran Canaria pero estuvo lejos de evitar la derrota como el año pasado en la final copera también contra el Barça. "Estoy orgulloso del trabajo de las futbolistas, del Atlético, y hemos hecho un buen partido", dijo.

"No ganar no puede ser suficiente. Teníamos que haber sido más intensas en los puntos de presión, saltamos en momentos que no tocaba, y con balón teníamos que haber sido más activas y no perderla. Al final, con lo que me quedo es que en el descanso hemos logrado ajustar. Tienes que hacer un partido perfecto, no lo hemos hecho perfecto, y hemos perdido 3-1", terminó.