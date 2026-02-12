José Herrera: "Si te equivocas en Champions, te machacan"

Jose Andres Herrera Martin, head coach of Atletico de Madrid, looks on during the UEFA Women's Champions League KO play-offs 1st leg match between Atletico de Madrid and Manchester United at Centro Deportivo Alcala de Henares, on February 12, 2026, in Alc - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Atlético de Madrid femenino, José Herrera, reconoció que los rivales en la Champions Femenina "te machacan" si cometes errores, después de la derrota por 0-3 ante un "letal" Manchester United en el 'playoff' de la competición, por lo que se agarran a la versión "más reconocible" del equipo rojiblanco que se vio en la segunda parte.

"El resultado no refleja del todo lo visto en el partido. Hemos tenido que ajustar bastantes cosas en el descanso. Ellas han sido letales, clínicas, y nosotras no. En la segunda parte, hemos visto a un Atleti más reconocible, nos tenemos que agarrar a eso", analizó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa posterior al encuentro en Alcalá de Henares.

Entre esos ajustes, destacó el de la presión al equipo rival, un mensaje que su equipo "ha captado bien" en la segunda parte. "Hemos sido más reactivas y verticales tras recuperar. En la primera parte hemos jugado demasiado con la portera, pero luego hemos dado un paso adelante y me quedo con eso. Es un disfrute poder hacer esos ajustes y ver la predisposición de las jugadoras", elogió.

"Hay muchas cosas positivas. Hemos podido dominar y generar. Nos toca dar la cara en la vuelta", agregó Herrera, que dejó claro que "para nada" la eliminatoria está sentenciada. "Es muy complicado, pero en la segunda parte hemos generado para marcar algún gol. Esto es el Atleti, mientras haya fe, hay esperanza. Tratamos de buscar que los comportamientos tácticos se manifiesten de manera regular. En Champions, si te equivocas, te machacan", comentó.

Finalmente, Herrera valoró la condición del césped en Alcalá, recordando que "no ha parado de llover" y que intentan tenerlo en "las mejores condiciones", para terminar celebrando el regreso de Gio Garbelini cuatro meses después de su lesión. "Es una futbolista que nos da muchos registros, nos va a venir muy bien, es una nota positiva", concluyó.