El periodista José Ramón de la Morena será premiado por la APDM por una vida dedicada a la radio deportiva. - APDM

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El periodista José Ramón de la Morena recibirá el galardón a la Trayectoria Profesional en Radio de los Premios APDM 2025, cuya décima edición se celebrará el 26 de enero (20:00 horas) en El Beatriz Madrid Auditorio, en reconocimiento a una carrera que "ha marcado de forma indeleble" la historia del periodismo deportivo en España.

Este reconocimiento se enmarca en la celebración del doble aniversario que distingue a la presente edición de los galardones: los 100 años del nacimiento de la radio como medio de comunicación de masas y los 10 años de los Premios APDM, una década en la que la Asociación ha dado voz al deporte en todas sus disciplinas, categorías y expresiones.

José Ramón de la Morena Pozuelo nació en Brunete (Madrid) el 21 de noviembre de 1956. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, desarrolló una trayectoria profesional estrechamente vinculada a la radio, convirtiéndose en una de las voces más influyentes y reconocibles del periodismo deportivo español.

Inició su carrera en Radio Intercontinental y, en abril de 1981, se incorporó a la redacción de deportes de la Cadena SER, medio en el que permaneció durante 35 años, hasta junio de 2016. En ese largo periodo cubrió los principales acontecimientos del deporte nacional e internacional y consolidó un prestigio profesional que marcaría una época en la radio deportiva.

El gran hito de su trayectoria llegó con la creación de 'El Larguero', cuyo primer programa se emitió el 4 de septiembre de 1989. De la Morena dirigió y presentó el espacio durante 27 temporadas, hasta el 30 de junio de 2016, convirtiéndolo en el programa nocturno de referencia del deporte en España.

Bajo su dirección, 'El Larguero' fue líder de audiencia de manera ininterrumpida entre el 15 de abril de 1995 y el 11 de noviembre de 2016, acumulando 22 años consecutivos de liderazgo, un récord sin precedentes en la radio española.

Tras cerrar su etapa en la SER, el 4 de septiembre de 2016 inició una nueva etapa profesional en Onda Cero, donde dirigió y presentó 'El Transistor' hasta el 30 de junio de 2021. Durante cinco temporadas mantuvo intactos los valores que han definido su carrera: rigor informativo, análisis reposado y credibilidad. Su último programa se emitió el lunes 29 de junio de 2021, poniendo fin a más de cuatro décadas de dedicación ininterrumpida a la radio deportiva.

Además de su labor en antena, José Ramón de la Morena es autor de diversas obras vinculadas a su experiencia profesional y a la historia reciente del periodismo deportivo, entre ellas 'Los silencios de El Larguero' y 'Aquí, unos amigos', que recogen vivencias, reflexiones y conversaciones con protagonistas del deporte y la comunicación.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos profesionales, entre ellos, el Premio Larra, dos Micrófonos de Oro, tres Premios Ondas, el Premio Internacional de Periodismo y el Premio de la Liga de Fútbol Profesional, concedido en 1996 por votación de los aficionados.