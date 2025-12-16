José Vicioso presenta la Ciudad del Ciclismo: "Queremos que sea referencia a nivel mundial"

Jose Vicioso Soto during the Desayunos Deportivos Europa Press with Jose Vicioso Soto, President of the Royal Spanish Cycling Federation; Alejandro Valverde, national coach of elite men's road cycling team in Spain; Gema Pascual, Spanish women's national - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, ha presentado este martes el proyecto de la Ciudad del Ciclismo, un centro de alto rendimiento, localizado en Villanueva del Pardillo, que espera que sea "referencia a nivel mundial" y en el que se trabajará la parte "deportiva" y de "tecnificación" así como la formativa, además contará con el primer velódromo cubierto de madera de la península.

"No solo se va a trabajar la parte deportiva y la tecnificación. Tenemos deportistas que cuando acaban están desubicados y hay que ayudarles. Creemos que este centro podría ayudarles. También puede albergar su parte de formación. Queremos que la Ciudad del Ciclismo sea referencia a nivel mundial", afirmó en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Joma y la Universidad Camilo José Cela.

Vicioso habló de la necesidad del proyecto debido a que la de ciclismo es "una federación multidisciplinar". "No es solo carretera, y eso conlleva muchas disciplinas, que en parte son muy antagónicas. Siempre me ha llamado la atención que nosotros como federación no teníamos instalaciones", añadió.

"Hay disciplinas en las que nos tenemos que desplazar fuera de España. Nos falta esa infraestructura que todos los países la tienen, por lo que hay que hacer esfuerzo por parte de la instituciones para tenerla", explicó el máximo mandatario federativo del ciclismo español.

Una Ciudad del Ciclismo que será un proyecto que necesitará una inyección económica de "cerca de 37 millones de euros", y que tendrá como "joya de la corona" un velódromo, que sería el primero cubierto y de madera en España, y que costaría alrededor de "20 millones". "Los velódromos que tenemos en la península ninguno es de madera. Acabamos de conseguir con Albert Torres el Mundial de Ómnium. Tenemos que seguir creciendo y adaptarnos a los nuevos tiempos. No podemos quedarnos atrás porque a la larga nos pasará factura", argumentó.

El presidente de la RFEC reveló que la ubicación que tendrá será "cerca de Villanueva del Pardillo". "Nos ha ofrecido el terreno y la colaboración. Creemos que es el sitio ideal. La cesión del terreno son a 30 años, y eso nos permitiría hacerlo paulatinamente. Sería un proyecto en varias etapas porque es muy ambicioso", agregó.

"El proyecto inicial en esa localidad y se esta focalizando en eso, pero las instituciones tienen que poner lo suyo también. Allí, los deportistas de carretera tienen la sierra y también está cerca del aeropuerto. Estratégicamente es el sitio ideal. La idea también es ofrecer el centro a federaciones internacionales, por lo que el transporte es muy importante", justificó sobre su localización.

Vicioso confesó que desde el CSD son "conscientes de la necesidad de estas infraestructuras", así como de "los costes". "Hay voluntad del CSD e incluso de la Comunidad de Madrid en intentar llevar a cabo este proyecto, pero hay que marcar unos tiempos y no precipitarse. Vamos a trabajar en común todas las partes para intentar llevarlo a cabo. Pero, al final, el compromiso es dinero", expresó.

"ALBERGAR UN MUNDIAL CUESTA MUCHÍSIMO Y TENEMOS OTRAS PRIORIDADES"

Por otro lado, el presidente de la RFEC argumentó que en estos momentos no tienen entre sus "prioridades" albergar un Mundial de carretera porque "cuesta muchísimo". "Nuestro esfuerzo va hacia la tecnificación. Son más los organizadores privados los que tienen que apostar por albergar este tipo de campeonatos", incidió.

"El ciclismo evoluciona en diferentes fases. Hemos tenido diferentes ciclos en los últimos 12 años y ahora hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. La federación tuvo un cambio muy importante en la digitalización y en todo el tema informático y eso fue un avance muy positivo para nosotros. Ahora estamos en otra totalmente diferente", prosiguió.

En cuanto a la financiación, razonó que la federación ha generado una "dependencia de las administraciones" en los últimos años y que eso es "un error". "Deberíamos tener nuestros recursos y la ciudad del ciclismo nos aportará esa inyección económica. Además, nosotros no nos hemos planteamos nunca no acudir a un campeonato", dijo.

Por otro lado, el dirigente desveló que también están intentando crear una comisión para, desde la Federación, marcar "unas pautas" desde la basa para que los ciclistas vayan dando los pasos hacia el profesionalismo sin precipitarse y sin abandonar la formación. "El ciclismo no solo es alta competición, también hay que darles una formación por si no llegan a ser profesionales. Y ahí tenemos nosotros una responsabilidad", dijo.

Por último, tuvo palabras de cariño para el ciclismo paralímpico: "Llevamos muchos apostando por ellos porque nos aportan muchísimo y disfruto mucho con ellos". Además, también afirmó que uno de sus objetivos es llevar un piloto de BMX a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. "Estamos convencidos de que lo vamos a conseguir a pesar de las dificultades que tenemos para conseguir entrenar", concluyó.