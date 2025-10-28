Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, implicado en el atropello mortal de un anciano en Italia

Archivo - Josep Martinez (FC Inter) during the Italian championship Serie A football match between FC Internazionale and AC Monza on 8 March 2025 at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy - Photo Morgese-Rossini / DPPI - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

ROMA, 28 Oct. (dpa/EP) -

El portero suplente del Inter de Milán, el español Josep Martínez, de 27 años, se vio implicado en un accidente de tráfico en el que murió atropellado un hombre de 81 años, según informó este martes la Policía.

Según el informe, el jugador golpeó al anciano, que iba en silla de ruedas eléctrica, en una carretera rural cerca del lago de Como, en el norte de Italia, aunque todavía no se conocen detalles del accidente de tráfico.

Según las primeras investigaciones, el anciano de 81 años habría girado bruscamente con su silla de ruedas y se habría desviado hacia el carril contrario, por el que circulaba Josep Martínez. Según el club italiano, el portero se encuentra en estado de 'shock', cuando el entrenamiento de los 'nerazzurri' previsto para este martes quedó cancelado, aunque se desconocen las causas.

El portero de Alzira, de 27 años, debutó con el primer equipo de la UD Las Palmas en 2019, marchándose la temporada siguiente al RB Leipzig. Tras dos cursos en los que apenas disputó cuatro partidos oficiales, en el verano de 2022 se fue cedido al Genoa italiano, que lo adquirió un año después y donde jugó más de 30 partidos en cada campaña. En 2024, el Inter lo fichó como segundo guardameta, y este curso solo ha disputado 2 encuentros.