Josko Gvardiol renueva su contrato con el Manchester City hasta 2031

Archivo - Josko Gvardiol (24) of Manchester City during the English championship Premier League football match between Manchester City and Luton Town on 13 April 2024 at the Etihad Stadium in Manchester, England - Photo Conor Molloy / ProSportsImages / DP - Conor Molloy / Pro Sports Images / AFP7 / Europa P

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El defensa croata Josko Gvardiol amplió su contrato con el Manchester City hasta 2031, tras llegar a un acuerdo con el club 'citizen' poco después de haber disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección balcánica, según ha comunicado este martes la entidad inglesa.

Gvardiol llegó al Manchester City en el verano de 2023, procedente del RB Leipzig de Alemania, y desde entonces se ha consolidado como "uno de los mejores defensas del fútbol europeo", según destaca la entidad. Por ello, tanto el croata como el club llegaron a un acuerdo para prolongar su vinculación hasta 2031.

El croata admitió que, en cuanto supo que el Manchester City quería extender su contrato, sintió "de inmediato" que era lo que quería. "La afición ha sido increíble conmigo desde el primer día, y el club ofrece absolutamente todo a los jugadores. Es el mejor club del mundo en el que estar. He sentido mucho amor y respeto durante mis tres años aquí", afirmó.

Gvardiol no se quiso olvidar de sus compañeros de equipo. "Los jugadores que tenemos aquí son increíbles. Esta es una plantilla de clase mundial, joven y llena de potencial. Creo de verdad que tendremos mucho éxito en los próximos años", concluyó el defensa.

El director de Fútbol del club, Hugo Viana, afirmó que confía "enormemente" en Gvardiol porque es un "profesional extraordinario y uno de los mejores defensas del mundo". "El club tiene el firme compromiso de retener a nuestro mejor talento, y por eso estamos muy contentos de haber acordado este nuevo contrato", afirmó. "Gvardiol personifica todo lo que buscamos en nuestros defensas: puede jugar en varias posiciones, es rápido, fuerte y, cuando se suma al ataque, lo hace de forma brillante. Es excepcional", destacó.

El futbolista, de 24 años, ha participado en 122 partidos, en los que aportó 13 goles, además de ser una pieza importante en la conquista de la Premier League, FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes de la FIFA, la Supercopa de Europa y la Supercopa de Inglaterra.