El joven argentino Tiziano Perrotta firma por el Elche y se va cedido a Defensa y Justicia

El joven argentino Tiziano Perrotta firma por el Elche CF hasta 2032 - ELCHE CF

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF anunció este jueves una nueva incorporación con el fichaje del joven delantero argentino Tiziano Perrotta, de 19 años, quien firma hasta 2032, aunque decidió a su vez su cesión por una temporada a Defensa y Justicia argentino.

"El Elche Club de Fútbol incorpora a una de las grandes promesas del fútbol argentino con la llegada de Tiziano Perrotta, que se convierte en nuevo futbolista franjiverde y firma un contrato que le vincula al Club hasta junio de 2032", dice la nota oficial.

"La incorporación se ha formalizado después de haberse abonado su cláusula de rescisión, permitiendo su llegada en propiedad al Elche CF", añade. Perrotta se formó y dio sus primeros pasos como profesional en Banfield, equipo de la Primera División de Argentina, apuntando a una de las promesas del fútbol de su país.

"Perrotta destaca por su calidad técnica, capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo y personalidad para asumir responsabilidades con el balón. A ello suma inteligencia en la toma de decisiones, movilidad y una gran capacidad para seguir evolucionando en un contexto de máxima exigencia", celebra la nota.

El Elche añadió poco después la información sobre la cesión del delantero argentino, quien seguirá su carrera en su país, en las filas de Defensa y Justicia. Así, Perrotta "continuará su crecimiento en el conjunto argentino antes de incorporarse al proyecto deportivo del Elche CF".