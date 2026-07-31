El joven belga Jesse Bisiwu, tercer fichaje del FC Barcelona

Archivo - Jesse Bisiwu - Europa Press/Contacto/Tomas Sisk - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este viernes la contratación del joven extremo belga Jesse Bisiwu, de 18 años, procedente del Brujas, como tercer fichaje de este verano, del mismo perfil, tras las llegadas del inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi.

"El FC Barcelona y el Club Brugge KV han llegado a un acuerdo por el traspaso de Jesse Bisiwu, que firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2031. Próximamente será presentado oficialmente en las oficinas del club", anunció el equipo blaugrana.

El internacional en categorías inferiores de Bélgica empezó su carrera en el Lovaina (2014-2020) y, desde hace seis años, juega en el Brujas, compitiendo los tres últimos años en el filial Club NXT y, la pasada campaña, en la Youth League de la UEFA.

El Barça confía en el futuro de un Bisiwu que tendrá complicado ganarse un puesto en el equipo de Hansi Flick, más si cabe cuando ya se han reforzado los extremos con Gordon y Adeyemi. El equipo culé se encuentra preparando la temporada en Inglaterra, donde este mismo viernes disputa su primer amistoso contra el Birmingham City.