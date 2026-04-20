Juan Antonio Samaranch: "Queremos algo diferente en el torneo de fútbol y vamos a conseguirlo"

Archivo - El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, durante la segunda edición de ‘Business Sport Forum’, a 6 de junio de 2024, en Madrid (España). - JESÚS HELLÍN - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch, ha comentado este lunes que pretenden hacer algo "diferente" con el torneo olímpico de fútbol en próximos Juegos Olímpicos entre los que se está discutiendo con la FIFA la posibilidad de que se juegue "fútbol 7" en la categoría femenina y en la masculina algo que se parezca "mucho más a lo que es un Mundial".

"Tenemos 28 deportes más cuatro deportes adicionales. El programa va cambiando y evolucionando. Hay una evolución muy importante con el fútbol, porque todos queremos algo diferente y creo que vamos a conseguirlo. En el fútbol femenino se ha hablado con la FIFA de fútbol 7 y en el masculino queremos que el torneo se parezca mucho más a lo que es un Mundial", confesó el vicepresidente del COI en el seminario organizado por CESEDEN y LaLiga 'Geopolítica y Deporte'.

Samaranch confesó que pese a que en los JJOO es "más famoso el atletismo, natación o gimnasia", en cuanto a entradas y "beneficios económicos" el fútbol sigue siendo "el mayor deporte". "El calendario se va a complicar y mucho. No puede ser que por calentamiento global o temperaturas, hagamos que los JJOO no se puedan disputar en gran parte del mundo. ¿Veremos JJOO de verano en otoño? Por supuesto", recalcó.

El directivo español destacó la dificultad que tiene ahora ganar una medalla olímpica porque cualquier país del mundo "tiene opciones de tener un campeón". "Las medallas se han puesto carísimas y el medallero se ha multiplicado. Nosotros medimos para medir la potencia de un país en los diplomas", apuntó.

En cuanto a la importancia de la inversión en el deporte para conseguir resultados, afirmó que mientras más dinero se destine más medallas se consiguen. "El Gobierno ha dedicado unos nuevos presupuestos al deporte que deberían ver sus frutos en los Juegos Olímpicos. En Los Ángeles tenemos que ir a por las 24 medallas", dijo.

"El COI está un poco fuera. Intentamos a través del deporte y los valores olímpicos que todos puedan participar en ello. A pesar de las diferencias, llevar a los deportistas juntos a los JJOO y que convivan en la villa olímpica hace que sirva de tablero para paliar diferencias", expresó sobre la capacidad política de los Juegos Olímpicos.

Profundizando en ello, Samaranch señaló que el COI no tiene "ni capacidad, ni experiencia, ni poder, ni derecho" para sancionar a países o naciones soberanas. "Ahí estamos muy incómodos. Más del 70% de la población mundial cree que Rusia es la que se está defendiendo de occidente. Hay que tener mucho cuidado y dejar tu manera de pensar y tus principios fuera antes de operar", detalló.

Por último, recordó la universalidad que tiene el movimiento olímpico. "Va más allá de una marca, está más ligado a los valores y la emoción. En los JJOO el público es mayoritario femenino y hay muchos que no vuelven a ver deporte hasta los siguientes JJOO", concluyó.